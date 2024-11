Transporte escolar volta à normalidade

OSÓRIO – Em novo comunicado lançado nas redes sociais na noite de segunda-feira (4), a prefeitura afirmou que o transporte escolar municipal retornou à normalidade. Para quem não sabe, o serviço precisou ser parcialmente cancelado após os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrarem irregularidades em alguns dos veículos.

Segundo a prefeitura, a partir de terça (5), os estudantes dos bairros Emboaba, Santa Luzia e Serramar serão atendidos pelos ônibus 05, 07 e 06, respectivamente. Enquanto que os alunos que moram no Aguapés e na BR-101 serão atendidos pelos ônibus 02 e 11. Já os estudantes dos bairros Caravágio, Glória, Medianeira, Primavera e Sul Brasileiro serão atendidos pelos ônibus 03, 09 e pelo ônibus que atualmente atende as Escolas Albatroz, Major de Alencar e Professor Milton Pacheco (Ciep). Ainda de acordo com o Executivo, os demais, bairros seguirão sendo atendidos pelos ônibus de costume, não havendo nenhuma alteração. Por fim, a prefeitura pede a compreensão dos pais e alunos em relação a possíveis atrasos das linhas.

CRÉDITO

Emerson Dorneles