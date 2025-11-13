Clínica de Estética é interditada

OSÓRIO – A equipe de Vigilância Sanitária do município tem intensificado as ações de fiscalização. Na semana passada, durante uma ação de vistoria, um estabelecimento comercial acabou sendo interditado por apresentar diversas irregularidades. Conforme a Vigilância, foram encontrados na Clínica de Estética produtos com prazo de validade vencidos e sem procedência.

Além disso, também houve registro de problemas no controle de esterilização, armazenamento e descarte incorreto de resíduos, como seringas e frascos, sendo alguns deles utilizados como objetos de decoração, prática cada vez mais comum e que é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Não bastasse tudo isso, os fiscais não encontraram as documentações e autorizações obrigatórias para funcionamento do serviço. Diante da situação, a Clínica foi interditada, com sua proprietária autuada. Vale ressaltar que o nome do comércio, assim como seu endereço não foram divulgados.