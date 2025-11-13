Cidades do Litoral Norte sofrem com ciclone

Um ciclone extratropical atingiu a Costa brasileira entre a noite da última sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8). Ventos de mais de 100 quilômetros por hora (km/h) acabaram causando inúmeros prejuízos em cidades do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR).

Alguns dos municípios do Litoral Norte gaúcho acabaram sendo mais atingidos, mas, felizmente, nada que se compare a Rio Bonito do Iguaçu (PR), onde as rajadas de mais de 300km/h destruíram toda a cidade e provocaram, até o momento, seis mortes. Além disso, também foram registradas vítimas em Guarapuava (PR) e São José dos Ausentes (RS).

ESTRAGOS NA REGIÃO

Passado o ciclone, o cenário em alguns municípios era o mesmo, com postes de energia pendurados e caídos, além de um emaranhado de fios arrebentados. Somente em Tramandaí, 22 postes caíram. Além disso, três residências e dois prédios públicos ficaram parcialmente destelhados, incluindo os Ginásios das Escolas Dom Pedro e São Francisco.

Ginásios de escolas de Tramandaí acabaram ficando parcialmente destelhados.

Ao todo, mais de 200 mil clientes da CEEE Equatorial acabaram ficando sem luz. Em Cidreira, a falta de anergia afetou o abastecimento de água em boa parte da cidade. Em Capão da Canoa, o trânsito na ERS-389 (Estrada do Mar) estava arriscado, devido a um poste que corria risco de cair. Já em Balneário Pinhal, o Túnel Verde, que fica na ERS-040, foi interditado após árvores caírem sobre a pista. Além disso, outro trecho da rodovia também precisou ser bloqueado após a areia das dunas atingir 30% da via.

Queda de postes e árvores ocasionou no bloqueio de vias em diferentes municípios.

CRÉDITO FOTO 1: PMC

CRÉDITO FOTO 2: PMT

CRÉDITO FOTO 3: Talis Ramon