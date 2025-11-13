Biblioteca Pública receberá lançamento de livro

OSÓRIO – A Biblioteca Pública Fernandes Bastos receberá na noite desta quinta-feira (13), o lançamento do livro ‘Dez Anos de História: Relatos e Reflexões sobre a Pós-Graduação em Educação Básica e Profissional do IFRS – Campus Osório’. O evento está marcado para iniciar às 19h e 30min e é aberto a toda comunidade osoriense.

A obra é uma realização do Núcleo de Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Osório e conta com participação de Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Elisa Daminelli, Julia Ferri Pinto e Maria Augusta Martiarena. Publicado pela Editora Pragmatha, o livro reúne relatos e reflexões sobre a trajetória e as experiências vividas ao longo de uma década da Pós-Graduação em Educação Básica e Profissional do Campus Osório.

CRÉDITO: Divulgação