12 partidas movimentaram a Copa Osório de Futsal

Dando continuidade a Copa Osório, entre segunda (10) e terça-feira (12), o Ginásio Esportivo Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu 12 partidas. Pelas categorias de Base, oito jogos foram realizados. No Sub-08, o Abade-A garantiu vaga nas semifinais ao golear o Águia Dourada por 10 a 0. Miguel foi o destaque da partida, marcando cinco gols. Lara (2x), Joca, Miguel Chile e Lorenzo fizeram os outros gols da vitória do Abade-A.

Outro time que também se classificou foi o Milan, que venceu o Uruguay por 5 a 1. O Uruguay chegou a sair na frente, com o gol de Arthur, mas levou a virada em dois minutos, com Victor e Benhur. Na segunda etapa, o Milan ampliou com Benhur (de falta), o goleiro Pedro Henrique (de pênalti) e Henrique, dando números finais ao jogo.

Faltando duas partidas para o término da primeira fase, a última vaga para o mata-mata será definida no confronto entre Águia Dourada e Uruguay. Empatados com zero ponto, o Águia jogará pelo empate, já que tem Saldo de Gols (SG) melhor: -16 contra -24. Já no outro jogo restante, Abade-A e Abade-B vão duelar pelo primeiro lugar. Com nove pontos, dois a mais que o B, a equipe A joga pelo empate.

SUB-10 – Já classificado, o Conexão manteve o 100% de aproveitamento ao derrotar o Águia Dourada por 10 a 0. Depois de um primeiro tempo sem gols, o time voltou do intervalo com tudo e resolveu a partida em poucos minutos. O destaque foi o camisa 09 Miguel Pires. O atacante da base do Internacional marcou seis gols. Os outros tentos foram marcados por Gregori, Matias (2x) e Lukinhas.

Na outra partida da categoria, o Milan venceu o Uruguay por 3 a 2. Com menos de um minuto, Pietro fez 1 a 0 para o Milan. O Uruguay buscou o empate aos 8min. Em escanteio cobrado para dentro da área, Rian chutou, Erica espalmou, a bola bateu em Rian e entrou: 1 a 1. No minuto seguinte, o Milan reclamou de pênalti, quando Miguel Reis caiu na área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Já aos 11min, Davi dividiu com um atleta do Milan perto da área e foi marcada falta. João Lucas acertou um chutaço no ângulo para fazer o 2 a 1.

Com 2min da segunda etapa, o Uruguay chegou ao empate novamente. Erica saiu catando borboleta no escanteio e Luiz só desviou de cabeça para fazer o 2 a 2. O jogo seguiu lá e cá, com ambos os times tendo chances para marcar, até que, faltando 22 segundos, Pietro recebeu na área e tocou para as redes, fazendo 3 a 2 Milan. Com a vitória, o Milan chegou a três pontos e pelo SG se garantiu na semifinal. Já o Uruguay, com zero ponto, deu adeus a competição.

Empatados com três, Ferreira e Águia Dourada disputam a última vaga na próxima fase. Com saldo bem melhor que o Águia (-2 contra -10), o Ferreira precisa perder por oito ou mais gols de diferença para o Abade no último jogo da categoria para que o Águia passe. Qualquer outro resultado e quem garantirá a vaga será o Ferreira.

SUB-12 – A vitória do Ferreira por 2 a 1 sobre o Milan Base embolou o grupo A. Em um jogo morno, o Ferreira abriu o placar aos 10 minutos. Em lateral cobrado para trás, Arthur Menotti pressionou Augusto, roubou a bola e tocou para o gol: 1 a 0. Com 44 segundos do segundo tempo, Menoti acertou um chute no canto para fazer 2 a 0 Ferreira. Aos 5min, aproveitando cobrança de escanteio, Bernardo desviou para fazer o 2 a 1. E, foi só.

Com zero ponto, o Milan Base está eliminado. Já o Ferreira chegou aos seis pontos, mesma pontuação do já classificado Abade, mas perde no SG: +5 contra +7. Na última rodada, o Ferreira vai encarar o Torre Forte, terceiro colocado com três pontos e saldo +2. Caso empate, o Ferreira passará em primeiro. Já para se classificar, o Ferreira pode até perder por um gol de diferença. Já o Torre Forte só se classifica para as semifinais caso vença o Ferreira por dois ou mais gols de diferença.

Chave B: Em um jogo emocionante, o Milan se classificou ao derrotar o já classificado Cesa/Cruzeiro por 3 a 2. Em um duelo pegado e com poucas chances de gol, o Cruzeiro abriu o placar aos 9min em chutão do goleiro Davi do outro lado da quadra. Porém, a reação do Milan foi imediata. Aos 10min, Ramiro recebeu no meio e chutou forte, Davi chegou a tocar na bola, mas ela acabou entrando: 1 a 1.

A virada do Milan saiu aos 4min do segundo tempo. O Cruzeiro foi sair no chutão e a bola caiu nos pés de Ramiro, que achou Vitinho livre para tocar na saída do goleiro, fazendo o 2 a 1. Mas, um minuto depois, o Cesa empatou. Cassiano recebeu na frente e chutou forte para deixar tudo igual novamente: 2 a 2.

O Cruzeiro teve chances para passar na frente no marcador, chegando a acertar duas bolas no travessão. Porém, aos 10min, quem marcou foi o Milan. Recebendo lateral cobrado para trás, Arthur chutou no canto para fazer o 3 a 2. Nos instantes finais, o Cesa teve chances para empatar. Faltando 30 segundos, Davi chutou e Lorenzo, sozinho na área, cabeceou para fora. Em seguida, Cassiano chutou de longe, mas a bola foi direto pela linha de fundo. E, não teve tempo para mais nada, com o Milan confirmando a vitória por 3 a 2.

O resultado deixou ambas as equipes empatadas com seis pontos. Entretanto, o Milan ainda tem um jogo para fazer contra o já eliminado Uruguay, onde pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança em primeiro lugar no grupo.

SUB-14

Chave A: O Milan se classificou para as semifinais ao derrotar o União Torre, de virada, por 3 a 1. Logo aos 16 segundos de partida, Catinga recebeu na área e tocou para o gol: 1 a 0 União. Aos 2min, em lance sem bola, Pietro puxou Rafael Kingeski pela camisa dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Catinga foi para cobrança, mas acabou acertando o travessão.

Após o susto no início, o Milan conseguiu o empate rapidamente. Aos 4min, o jogador do União Torre largou a bola nos pés de Artur Kingeski, que finalizou para o gol, marcando o 1 a 1. Dois minutos depois, Pietro passou pelo marcador e chutou no ângulo, marcando um golaço: 2 a 1 Milan. Já aos 7min, Enzo recebeu lançamento e tocou na saída do goleiro para fazer o 3 a 1, dando números finais a partida.

A derrota deixou o União Torre com um ponto, o eliminando da competição. Com seis pontos, o Milan divide a liderança do grupo A com o Porto. Com SG melhor (+6 contra +3), o Milan vai jogar pelo empate no duelo entre os dois times pela primeira posição da chave.

Grupo B: Em jogo movimentado, o Vila Futsal venceu o Uruguay por 5 a 3. Aos seis minutos, Vinicius recebeu na entrada da área e abriu o placar para o Vila. Dois minutos depois, em jogada de pé em pé, Pedro Henrique deixou tudo igual para o Uruguay. Faltando sete segundos para o final do primeiro tempo, após roubada de bola no meio da quadra, José recebeu de Gabriel e tocou para as redes: 2 a 1 Uruguay.

Logo aos 2min da segunda etapa, o Vila empatou. Vinicius acertou uma bomba de falta, fazendo o 2 a 2. No lance, o goleiro Thiago acabou levando a pior e precisou ser substituído com uma lesão no braço. Aos 6min, o Uruguay voltou a frente no placar. José chutou de longe, a bola desviou no meio do caminho e acabou matando o goleiro Gustavo: 3 a 2. Porém, na sequência, o Vila voltou a igualar o marcador. Vinicius recebeu lançamento na linha de fundo e, quase sem ângulo, chuto para as redes: 3 a 3.

Em uma partida marcada por viradas, o Vila Futsal conseguiu mais uma. Aos 8min, Miqueias recebeu sozinho na área e chutou cruzado para fazer o 4 a 3. Dois minutos depois, Gustavo deu um bico para frente e Samuel tocou de cabeça para fazer o 5 a 3, confirmando a vitória do Vila.

Pós jogo: Durante a comemoração, ainda em quadra, Miqueias xingou um atleta do Uruguay e recebeu cartão vermelho. Na saída para o vestiário, alguns jogadores do Uruguay alegaram terem sido agredidos com empurrões e socos por jogadores do Vila. O clima esquentou, com representantes dos dois times e até o pai de um atleta indo reclamar com a organização do evento. Não bastasse isso, o treinador do Uruguay alegou, por mais de uma vez, que jogadores do Vila Futsal teriam alterado a identidade e estariam jogando de maneira irregular. Após muito falatório, os ânimos se acalmaram e os jogos puderam seguir normalmente.

Passado o ocorrido, o organizador da Copa Osório, Darlan Dias (Pretinho) comentou sobre os fatos. Em relação as supostas agressões, ele defendeu a arbitragem, afirmando que os árbitros não são responsáveis pelo que ocorre no lado de fora da quadra, incluindo os vestiários. Já quanto as acusações de identidade falsa, Pretinho falou que os documentos são analisados bem antes das partidas e, caso seja comprovada alguma irregularidade a equipe envolvida será devidamente punida com a perda de pontos e até a exclusão do campeonato.

VETERANO

Grupo A: Em jogo equilibrado, o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) garantiu a classificação ao derrotar o Atlântico (Palmares do Sul) por 2 a 0. Em confronto direto pela terceira colocação da chave, o time visitante jogava pelo empate. E conseguiu levar o 0 a 0 até os 13min e 30seg da segunda etapa, quando o GAO cobrou escanteio e Fabiano emendou de primeira, marcando um belo gol: 1 a 0. Já no estouro do cronômetro, Daniel Ginete foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Paulo bateu no canto, fazendo 2 a 0 para o GAO. Com o resultado, a equipe de Osório chegou aos quatro pontos e garantiu a vaga nos play-offs.

Grupo B: O Vila Futsal venceu o Fênix (Imbé) por 3 a 1.Aos 9min, Elton recebeu na entrada da área e tocou entre as pernas do goleiro para abrir o placar. Faltando sete segundos para o término do primeiro tempo, Elton acertou um chutaço no alto para ampliar: 2 a 0.

Já na segunda etapa, com 1min e 30min, Elton bateu cruzado para fazer o terceiro do Vila e dele na partida. Já nos instantes finais, Rubens descontou para o Fênix, em cobrança de tiro-livre. O resultado embolou a chave. Além de deixar o Vila vivo na disputa por uma vaga na próxima fase, ainda complicou a situação da equipe imbeense, que não joga mais e dependerá de outros resultados para se classificar.

SÉRIE OURO

Grupo A: O BG venceu o West Ham (Imbé) de virada por 4 a 1 e, praticamente, confirmou a vaga direta para as semifinais. Diferente das outras partidas, o BG viu o adversário ficar mais com a bola no início do jogo. Aos poucos, a equipe da casa ia conseguindo criar algumas oportunidades, mas quando conseguia chegar, parava no goleiro Jonatan. E, quem não faz, leva. Aos 10min, Leonardo recebeu na frente da área e só tirou do goleiro Maicon para fazer 1 a 0 para o West Ham.

Depois do gol sofrido o BG se lançou para frente. Aos 11min, aproveitando cobrança de escanteio, Nico chutou de primeira e acertou a trave. Aos 12min, Ferreira tabelou com Diego Superti e chutou no travessão. Pouco tempo depois, Japa recebeu a bola, trouxe para o meio da quadra e bateu no canto do goleiro para deixar tudo igual: 1 a 1.

No segundo tempo, o BG passou a controlar mais o jogo, ficando com a posse de bola, e, aos 5min conseguiu a virada. Em um perde ganha na quadra de ataque, Gustavo recuperou a bola, tabelou com Nico e tocou para o gol: 2 a 1. Já aos 12min, o BG teve uma falta para cobrar na entrada da área do West Ham. Superti só rolou para Japa fazer o 3 a 1. Em desvantagem, o West Ham tentou colocar uma pressão, mas acabou levando mais um gol. Com o goleiro Jonatan jogando adiantado, a bola sobrou para Maicon, que chutou da sua área para o gol vazio: 4 a 1 BG.

Com a vitória, o BG chegou a 10 pontos e só perderá a liderança da chave e, por consequência, a vaga direta na semifinal, caso o Resenha (SAP) vença o Guaipecas por 21 gols de diferença. Por outro lado, o West Ham permaneceu com seis pontos, na terceira colocação. A equipe de Imbé ainda pode ser alcançada pelo Guaipecas, mas para perder a vaga nos play-offs da Série Ouro o adversário teria que derrotar o Resenha por pelo menos 11 a 0.

Grupo B: No duelo dos desesperados, o Zona Leste goleou o Villarreal pelo placar de 8 a 2. Rogério (2x), Guilherme (3x), Michel (2x) e Alisson fizeram os gols do triunfo. Marcelo e Samuel descontaram para o Villa. Com o resultado, o ZL chegou aos seis pontos e depende de outros resultados para chegar aos play-offs da Série Ouro. Já o Villarreal perdeu a terceira partida disputada e só cumprirá tabela na última rodada.

