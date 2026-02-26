Cidade de Rio Grande voltará a receber o COMPOL

O Rio Grande do Sul volta a integrar o circuito nacional dos debates sobre comunicação política com a realização do COMPOL-RS 2026, nos dias 17 e 18 de março, no Instituto Ling, em Porto Alegre. O encontro reúne profissionais da comunicação, lideranças políticas, gestores públicos e pessoas interessadas em estratégias de campanha, como a construção de discurso e a compreensão de crenças, valores e comportamentos que orientam as escolhas dos eleitores.

Promovido no Rio Grande do Sul pela Critério – Resultado em Opinião Pública, o evento chega à edição de 2026 consolidado como um espaço de análise e troca de experiências sobre comunicação pública, eleições e posicionamento político. Na edição anterior, o COMPOL-RS contou com a presença de autoridades e profissionais de destaque na área. Para este ano, a proposta é aprofundar o debate sobre os desafios enfrentados por quem atua na comunicação política em um ambiente marcado pela polarização, crescimento da inteligência artificial e a disputa permanente por atenção.

Cleber Benvegnú, sócio-fundador da Critério, lembra que, na edição anterior, mais de 500 pessoas circularam pelo Compol: “Trazer novamente para Porto Alegre o maior evento de comunicação política e institucional do país coloca a cidade no centro das discussões do setor no Brasil e eleva o debate político no Rio Grande do Sul”.

Para Marcello Natale, sócio da empresa de comunicação Bn3 e organizador nacional do Compol, a nova edição no Estado reforça o protagonismo gaúcho no setor e amplia o diálogo entre profissionais de diferentes realidades. Na avaliação dele, “o Rio Grande do Sul é referência em comunicação política e institucional, e a segunda edição regional do COMPOL RS vai mostrar, ainda mais, como o mercado é plural, dinâmico e conectado com as realidades locais. O COMPOL nasce com o propósito de qualificar o debate e valorizar quem faz comunicação pública no dia a dia. Não tenho dúvidas de que será um encontro inspirador, assim como foi a primeira edição, com discussões que fortalecem a estratégia, a inovação e a prática da comunicação nos territórios”.

Campanhas, discurso e comportamento do eleitor

A programação do evento foi estruturada a partir de temas centrais da comunicação política com foco nas eleições de 2026. Em um formato inovador de imersão, o COMPOL propõe que o público vivencie a comunicação política a partir de campanhas que marcaram época, revisitando discursos, jingles, vídeos e símbolos que ajudaram a definir as eleições e os rumos do Brasil e do Rio Grande do Sul.

Outro eixo importante será a discussão sobre psicologia política e o comportamento do eleitor, abordando como emoções, valores e percepções influenciam escolhas políticas. O evento também abre espaço para reflexões sobre os diferentes campos ideológicos e suas formas de comunicação, além de debates sobre gestão de crises e reputação, assuntos cada vez mais presentes no cotidiano de governos, mandatos e instituições.

Palestrantes confirmados

Entre os nomes já confirmados na programação do COMPOL-RS 2026 estão Renato Pereira, estrategista com atuação em campanhas no Brasil e na América Latina (atualmente na pré-campanha presidencial de Romeu Zema); Emerson Saraiva, referência em marketing político digital; Juarez Guedes, estrategista de marketing político que coordenou diversas campanhas majoritárias vitoriosas; e Marcolino Joe, com experiência internacional no uso de Inteligência Artificial em campanhas eleitorais.

Além deles, são presenças confirmadas Marcos Martinelli, Soraia Hanna, Roberto Witter, Giuliano Thaddeu, Maurício Refatti, Tadeu Viapiana, Marcus Vinicius dos Santos, Fabrício Moser, Bruno Oliveira, Nani Blanco, Marcelo Natale, Tânia Moreira e Matheus Dias.

As inscrições podem ser feitas no site da plataforma Blueticket, através do link https://www.blueticket.com.br/evento/39986/compol-rs. Mais informações sobre a programação completa serão divulgadas em breve.

