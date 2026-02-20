Motorista é preso após fugir de abordagem policial

No sábado (14), os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam ações de fiscalização na ERS-040, em Capivari do Sul, quando resolveram abordar um automóvel Chevrolet Corsa. Porém, o condutor do veículo acabou desobedecendo a ordem de parada.

Após acompanharem o carro por alguns quilômetros, os policiais conseguiram efetuar a abordagem já no trecho de Balneário Pinhal. Durante consulta ao sistema, foi constatado que o Corsa possuía cerca de R$ 50 mil em multas, além de estar com o licenciamento vencido desde 2022.

Diante dos fatos, o motorista foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o automóvel foi recolhido e encaminhado ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran).