Acidente é registrado na rodoviária

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado na noite de sexta-feira (6). A colisão envolvendo um automóvel e um ônibus ocorreu na região central do município. O veículo de transporte estaria saindo de um dos Boxes da Estação Rodoviária quando acabou batendo em um carro que estava estacionado na rua em frente ao local.

Felizmente, ninguém ficou ferido, só havendo danos materiais. A proprietária do automóvel chegou a entrar em contato com a empresa a qual o ônibus pertence, porém não havia recebido retorno. Segundo ela, o carro tem seguro, mas para acionar a franquia seria necessário desembolsar uma quantia no valor de três mil reais.

É válido ressaltar que o local onde o veículo estava parado está pintado de amarelo e, portanto, não poderia ser utilizado para estacionar, algo que é registrado com bastante frequência.

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