Acusado de matar menino de seis anos vai a julgamento

O homem de 38 anos de idade acusado de ter matado Brayan Vidal Ferreira vai a julgamento na próxima quinta-feira (12), a partir das 9h. O julgamento irá ocorrer no Salão do Júri do Foro de Tramandaí, mais de três anos e sete meses depois da morte do menino. Ele será presidido pelo juiz Gilberto Pinto Fontoura e será aberto ao público.

O réu responde por homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra menor de 14 anos — além de tentativa de homicídio contra o pai da criança. Assim como o indivíduo, outras cinco pessoas também serão ouvidas, sendo duas testemunhas de acusação e três de defesa. A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça André Luiz Tarouco Pinto, enquanto a defesa ficará a cargo dos advogados Croaci Alves da Silva e Denilson Borges Pereira. A previsão é de que o júri seja concluído no mesmo dia.

O CASO

A criança de seis anos de idade era filho do sargento aposentado da Brigada Militar (BM) Alexandre de Jesus Ferreira. Ele foi morto a tiros na residência da família, localizada na Rua Getúlio Vargas, no Centro de Imbé. O crime ocorreu no dia 07 de agosto de 2022. Na ocasião, três homens armados e encapuzados invadiram o imóvel e acabaram baleando Brayan e o pai Alexandre.

O Policial Militar (BM) da Reserva foi atingido com um tiro no braço. Já Brayan levou um tiro na cabeça e foi encaminhado para o Hospital de Tramandaí, mas precisou ser transferido para o Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, devido à gravidade do seu estado de saúde. Infelizmente, o menino acabou não resistindo e faleceu na manhã do dia seguinte (08/08).

De acordo com as investigações, o trio procurava um homem que estaria no local, em suposta retaliação por um homicídio ocorrido dias antes em Capão da Canoa. Vale ressaltar que os outros dois envolvidos estão foragidos e seguem sendo procurados.

CRÉDITO

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