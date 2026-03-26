Caminhão dos Bombeiros se envolve em acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de terça-feira (24), na região central de Tramandaí. Um caminhão do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) seguia pela Avenida Fernandes Bastos em direção a um Posto de Combustíveis quando acabou sendo atingido por um automóvel Fiat Palio.

A colisão ocorreu a poucos metros da Ponte Giuseppe Garibaldi, no limite com o município de Imbé. Apesar dos sustos, felizmente, foram registrados apenas danos matérias nos dois veículos. Mesmo não sofrendo ferimentos, uma idosa que estava como passageira do carro foi socorrida. A mulher, que não teve a idade divulgada, recebeu atendimento médico e passa bem.

Devido a batida, o trânsito precisou ser parcialmente bloqueado. Agentes da Brigada Militar (BM) e da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) se dirigiram até o local para auxiliarem os motoristas. O trecho só voltou a funcionar normalmente após a retirada dos veículos, que foi ocorrer no início da tarde de terça.

CRÉDITO

Ticiano Kessler