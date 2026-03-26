Canil Municipal receberá mais de R$ 400 mil

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OSÓRIO – A Administração do Canil Municipal realizou uma reunião com protetores e representantes da causa animal na cidade. O encontro ocorreu na última sexta-feira (23) e contou com a presença da vereadora Professora Isabel.

Na ocasião, foram discutidas estratégias para o aprimoramento dos serviços prestados. Um dos pontos encaminhados foi elaboração de uma atualização na Lei que regulariza o serviço. Para isso, um Projeto de Lei (PL) será feito pelo Executivo osoriense e, posteriormente encaminhado à Câmara de Vereadores.

Ainda durante a reunião, a Profa. Isabel confirmou o repasse de R$ 425 mil em emendas destinados por políticos dos Partidos dos Trabalhadores (PT) para o Canil. Desse total, R$ 100 mil foram repassados pelo Deputado Estadual Jeferson Fernandes para a compra de medicamentos. O Senador Paulo Paim encaminhou R$ 125 mil para a realização de castrações. Já o Dep. Federal Paulo Pimenta deu R$ 200 mil. Esse valor será aplicado nas demais necessidades do Canil.

CRÉDITO

PMO

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