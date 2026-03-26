Brique das Carretas ocorrerá no domingo

OSÓRIO – No próximo domingo será realizado mais um Brique das Carretas. A edição especial de Páscoa irá celebrar o aniversário de um ano do evento. Quem for até a Praça das Carretas poderá conferir os produtos confeccionados pelos artesãos, confeitaria, além de brechós.

O Brique também contará com diversas atrações culturais. Das 14h às 18h, vai ocorrer a Rua do Brincar. Parte da Rua Barão do Triunfo será fechada para receber uma série de atividades incluindo: pintura de rosto, desenho, pula corda, amarelinha, bambolê, bola, jogo da velha e muito mais. A iniciativa conta com parceria da Universidade Estadual do RS (Uergs) e do Projeto Cidade das Crianças.

E as atividades não param por aí. Entre às 15h e às 17h, a Escola de Dança Aérea Elevare vai realizar um aulão de Tecido Acrobático totalmente gratuito. Às 15h e 30min, irá ocorrer o espetáculo ‘Pascoalhaço e o Mapa do Chocolate’. Já a parte musical ficará por conta da Banda Numb, que fará um show a partir das 17h.

O Brique das Carretas é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura. Ele terá início às 15h e se estenderá até às 19h. Lembrando que, em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo seguinte (04/04).

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