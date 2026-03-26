Atleta de Osório vence provas de Cavalo Árabe

A osoriense Maria Luiza Camargo (Malu) voltou a se destacar na prova do Cavalo Árabe. No último final de semana, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (região Metropolitana), recebeu a primeira edição do Domados dos Pampa 2026. E não é que a jovem amazona conquistou quatro medalhas de ouro.

Disputando a categoria Jovem A, a representante do Haras Jacovas venceu as provas de Três Tambores, Rédea Campeira, Maneabilidade e Seis Balizas. No pódio dessa última prova, Malu teve a companhia de outra atleta de Osório, Rafaela Matos, que terminou na terceira colocação.

CRÉDITO

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