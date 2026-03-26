Homem acusado de matar ex-companheira irá a julgamento

Um homem de 81 anos de idade, acusado de matar Márcia Dorneles Rocha, vai a julgamento durante a quinta-feira (26). A mulher, de 61 anos, foi morta a facadas quando chegava a sua residência, em Imbé. O crime ocorreu no dia 16 de agosto de 2025, no balneário de Albatroz.

O agressor, ex-companheiro da vítima, chegou a fugir, mas acabou sendo capturado e preso pela Brigada Militar (BM) ao passar pelo pedágio da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. O acusado se encontra detido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

O Júri será presidido pelo juiz Gilberto Pinto Fontoura. A acusação ficará a cargo do promotor do Ministério Público do Estado (MP-RS), André Luiza Tarouco Pinto. É válido ressaltar que o julgamento não contará com nenhuma testemunha. Ele está marcado para ocorrer no Foro de Tramandaí.