BOCA DO BALÃO 6716

GOVERNO Federal que gosta de criar programas para setores como a Cultura, e para comprar futuros votos com poupança para jovens estudantes, além de outros gastos como viagens nababescas com sua trupe poderia criar a Lei Jatene. Adib Jatene, médico cardiologista foi ministro da Saúde e apoiou a criação da CPMF para ter recursos para investir na Saúde. O imposto foi criado e os recursos em boa parte foram desviados da finalidade sobrando pouco ou nada para a Saúde. Esta Lei Jatene seria para que hospitais que compõem o atendimento pelo SUS possam captar recursos de empresas que estas teriam abatimento do imposto federal e também estadual a pagar. Só em janeiro de 2023 o governo federal liberou mais de 1 bilhão de recursos para a Lei Rouanet para financia artistas da Rede Globo em suas “produções”. Cláudia Raia foi uma das maiores beneficiadas e acredita que a cultura é importante, quando o melhor seria investir no estudo da Cultura dos povos regionais e suas tradições.

CENTRAL de transbordo foi uma excelente solução para que a comunidade possa descartar restos de poda de árvores, de corte de grama e até móveis e eletrodomésticos sem que isso interfira na natureza pelo descarte correto ou causa problemas à vizinhança ou aos demais moradores da cidade. No entanto há moradores que insistem jogar lixo em pátios vazios e passeios públicos de áreas menos movimentadas. Até mesmo junto ao passeio público da área defronte a garagem da prefeitura tem servido para carroceiros ou veículos descartarem lixo, mesmo estando a pouco mais de 800 metros da central de transbordo. A falta de educação de alguns é que causam transtornos aos demais que buscam o melhor para a cidade.