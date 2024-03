Fim de temporada

O Litoral Norte desde a pandemia vem crescendo os números de turistas e moradores na região. O censo de 2022 comprovou que o Litoral Norte teve o maior número de municípios que tiveram aumento da população. Este aumento de moradores fixos e de visitantes também geram a necessidade de investimentos constantes de infraestruturas como ruas pavimentadas, esgotos, redes de energia, postos de saúde ampliados, escolas, creches com o intuito de atenderem a demanda. Mais do que investimentos, a economia do município se movimenta gerando mais empregos e mão-de-obra, principalmente da chamada “indústria sem chaminé” que engloba os serviços profissionais e de atendimento ao público.

As prefeituras ao longo dos anos foram investindo em melhorias que resultaram no interesse em residir ao longo do litoral, principalmente aposentados e pessoas com idade mais avançada, algo que tem sido preocupação pela crescente demanda por lar de idosos e trabalhadores nesta área.

O verão foi um dos melhores, apesar das chuvas frequentes no mês de janeiro, mas vir a praia é fugir do calor da cidade e do trânsito intenso para relaxar e se divertir. O fim da temporada também é marcado pelo encerramento das ações do Estado voltados para esta época do ano, principalmente na área de segurança, como guarda-vidas, policiamento militar, reforço nas polícias civis e também na fiscalização de mercadorias e da balneabilidade de nossas praias e lagoas.

O balanço divulgado esta semana da Operação Verão foi altamente positivo cujos resultados se refletiram na redução drástica de vários delitos, como roubos, homicídios, afogamentos e também no combate ao tráfico de drogas. Neste último ponto cabe salientar que o Litoral é disputado por duas facções criminosas pelo domínio de algumas cidades. A proximidade de praias como Quintão, Balneário Pinhal e Cidreira com as cidades de Viamão, Alvorada e Porto Alegre fazem com que a RS 040 seja o caminho mais curto para a bandidagem vir atuar no litoral. Além de que foram dois municípios que a violência foi maior em termos de homicídios, mas praticamente todos relacionados ao tráfico, incluindo uma chacina. Situação que depõe contra estes municípios com relação a segurança o que exige uma maior presença da Segurança Pública.

A economia foi intensamente movimentada nos setor hoteleiro, bares e restaurantes, principalmente no mês de fevereiro, quando o clima, o mar e o Carnaval atraem milhares para beira-mar. Muitas famílias se dividiram entre a locação de casas e a ocupação de quartos de hotéis o que permitiu renda a mais pessoas na área de receptividade. Para isso as prefeituras se programaram para oferecer aos visitantes opções diversas de lazer, como espetáculo musicais. Atividades esportivas e de lazer a beira-mar tendo em boa parte a participação do SESC e até mesmo da Brigada Militar e Polícia Civil com o objetivo de estarem mais próximas das comunidades.

O esforço das prefeituras para oferecerem uma boa estada no verão é recompensado pelos impostos arrecadados, pelos negócios imobiliários que são feitos e por terem conseguido atender as necessidades da população que se deslocou de longe para curtir nosso litoral.

Cabe ainda a Amlinorte buscar junto ao Estado soluções para reduzir o tempo de congestionamento nas estradas e de acidentes. A construção do viaduto na entrada de Xangri-lá é de vital importância para o acesso seguro tanto a Capão quanto Xangri-lá e seus balneários para aqueles que preferem acessar vindos da BR 101 e entram na RS 407. Também em Osório o encontro da RS 030 com a Estrada do Mar e o fluxo desta junção com o da BR 101 no km 1 da auto estrada. Situações que facilitam o acesso e tornam a viagem mais tranquila e agradável para todos. Também intensificar a questão de manter as praias em condições de banho investindo no saneamento público em conjunto com a Corsan que agora prestou um grande trablaho de melhorias no abastecimento de água.

Que a próxima temporada seja ainda melhor do que esta que está aos poucos se encerrando.