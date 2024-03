Vila Esportes receberá etapa do Circuito Sesc de Beach Tennis

Vem aí o Circuito Sesc de Beach Tennis. Ao todo, serão realizadas cinco etapas em diferentes cidades do RS. A primeira etapa acontecerá em Osório, no Vila Esportes e Eventos, entre os dias 17 e 19 de maio. As demais etapas estão previstas para acontecer entre os meses de junho e outubro, sendo que apenas a 2ª etapa também tem definição do local. O Eleven Sports, em Pelotas (na região Sul), receberá os jogos entre os dias 07 e 09/06. As demais etapas acontecerão nas seguintes datas: 3ª – De 09 a 11/08; 4ª – De 27 a 29/09; e 5ª – De 25 a 27/10.

No total, serão distribuídos 15 mil reais em prêmios na categoria Pro, além de R$ 15 mil em produtos nas categorias Amadoras. Vale ressaltar que a competição valerá pontos para o ranking da Federação Gaúcha da modalidade (FGBT), o qual é utilizado como parâmetro para selecionar os atletas que serão convocados para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá no final do ano.