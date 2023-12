BOCA DO BALÃO 6694

APROVAÇÃO de Flávio Dino para uma cadeira do STF e mais uma peça de reposição dos ativistas de esquerda. O Supremo já demonstrou seu lado de esquerda e agora passar a ter um terrivelmente comunista no cargo de ministro do STF. É a manutenção do domínio da esquerda junto a mais alta corte do judiciário.

GOVERNO Federal e estados não constroem presídios e estão agora vendo a superlotação em todos. O judiciário por sua vez está liberando criminosos com o argumento de superlotação e buscando a colocação de tornozeleiras que nunca há suficiente para a demanda. Por fim é o cidadão trabalhador que, além de pagar a conta da máquina, ganha de presente a insegurança com a bandidagem a solta. Já os órgãos de segurança seguem “enxugando gelo”, pois prendem os bandidos estes são condenados e depois convivem com na sociedade com aqueles que foram vítimas ou tiveram entes assassinados por estes mesmos bandidos.

GINÁSIO Rutílio Kestering volta a ser palco dos esportes e até de futuros eventos culturais. Foram 10 anos de espera, entre reformas precárias e a deterioração deste patrimônio da cidade. O empenho do deputado Alceu Moreira na busca de recursos extras para investir no local foi finalmente recompensado. Aquele espaço volta a ter vida e a integrar-se na comunidade.

CEEE Equatorial deve atuar mais fortemente junto às operadoras de telefonia e internet que utilizam este “patrimônio” da empresa e fazem, a concessão sob sua responsabilidade às demais operadora de telefonia. O lixo aéreo é visível em toda as cidades que um dia contavam somente com a telefonia fixa, mas que além de ficar obsoleta inovação nunca foi o forte da empresa, principalmente depois de herdarem das antigas teles que eram estatais e nunca mais investiram na qualidade dos serviços. Agora o que se vê é um abandono por completo e a falta de fiscalização de quem deveria cumprir com sua parte na concessão do serviço de energia.