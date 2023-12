Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (11), um homem foi preso em Morrinhos do Sul carregando 4,5 quilos de maconha. Conforme a BM, os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um homem estaria entregando drogas no Morro de Dentro. Durante buscas no bairro, os Policiais Militares (PMs) flagraram o sujeito entregando os ilícitos a outro homem.

O traficante, de 42 anos, estava abordo de um automóvel, onde foram encontrados diversos tabletes de maconha, pesando 4,5 quilos, além de um aparelho celular. O indivíduo, que possui antecedentes por lesão corporal e posse de entorpecentes, foi preso, sendo levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o outro homem, de 19 anos, que também possui antecedentes por posse de drogas, estava com 11 gramas de maconha e um celular. Segundo a BM, o indivíduo contou aos PMs que o material ilícito era só para consumo. Após ser ouvido, ele foi liberado.

MULHER PRESA EM CAPÃO

Na noite de terça (12), a BM prendeu uma mulher, de 19 anos, em Capão da Canoa. A prisão foi efetuada pelos agentes do 2º BPAT, após denúncia sobre a venda de entorpecentes no bairro Capão Novo. A jovem foi detida carregando uma bolsa com 72 pedras de crack, 20 porções de maconha e 13 buchas de cocaína. Também foram apreendidos um estilete, um celular e 79 reais. A criminosa foi presa e levada a DP de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos e 112 porções de drogas.

OUTRA PRISÃO

Na noite de quarta-feira (13), um homem, de 18 anos, foi preso em Tavares pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O indivíduo, que já tinha passagens por posse de entorpecentes, foi detido na Vila do Redondo carregando 58 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Durante a ação também foi apreendida uma balança de precisão, entre outros objetos. O criminoso foi levado à Delegacia para registro de ocorrência.