EVENTO CLIMÁTICO SUPREENDE

A realização da COP 28 em Dubai buscou reunir o mundo diverso em que centenas de pessoas buscam explicar as mudanças climáticas que agora estão ocorrendo. As posições são diversas que implicam desde as teorias envolvendo os combustíveis fósseis, passando pelas queimadas e chegando à flatulência bovina. Tudo isto e muito mais para justificar ventos mais fortes, calores mais intensos, derretimento das geleiras, terremos, inundações, chuvas intensas e localizadas uma miríade de desastres que o mundo está vivenciando atualmente.

Cabe, no entanto, analisar o que levou a enchente do rio Guaíba novamente bater, depois de 40 anos no muro de contenção da Av. Mauá, estar havendo temperaturas que não ultrapassaram eventos de 100 anos entre outros tantos. Votando àquela época destes eventos desastrosos leva a pensar o que estaria provocando tais alterações climáticas na época, pois carros a gasolina ou caminhões a diesel eram insignificantes, queimadas nem tanto, pois a Amazônia só passou a ser aberta a exploração agrícola nos anos 70 começando pelo Cerrado. A criação de gado era certamente 200 ou mais vezes, menor e os eventos climáticos extremos ocorriam.

A natureza é dinâmica e este constante movimento faz com que gere mudanças periódicas. Assim como a terra foi uma bola de fogo, foi uma geleira e ao longo de milênios teve a formação que hoje conhecemos tudo foi fruto modificações extremas da natureza.

O maior problema para o mundo realmente é o lixo e a poluição dos mares que vão afetar as algas que são quem realmente produzem oxigênio para a camada da terra. A vegetação consome gás carbônico durante o dia com a fotossíntese, mas a noite ocorre justamente o contrário também produzindo gás carbônico.

Na realidade a luta climática tem um fundo de economia e interesses políticos. Os efeitos dos gases bovinos que agora são os vilões do gás metano na atmosfera justifica pelo Brasil ter um dos maiores rebanhos bovinos do mundo e que exporta para milhões de pessoas se alimentarem. Mas alguém houve falar da Índia que tem o maior rebanho bovino do mundo como um grande poluidor?

As queimadas na Amazônia são um problema para o mundo, mas na realidade é uma das maiores florestas em diversidade e riquezas minerais e de madeiras nobres. Os detratores do país e defensores da Amazônia, devastaram suas terras, seguem a explorar minérios em países africanos que são ex-colônias e até mesmo dentro da selva Amazônia através da ONGs, da exploração dos indígenas em suas reservas e levam ilegalmente para fora do país toneladas de ouro e pedras preciosas.

A COP 28 tem sua importância para desenvolver tecnologias menos poluidoras que fazem mal aos humanos e a toda fauna e flora. Os esforços deveriam ser direcionados para as criações sustentáveis, mas não para destruir o potencial econômico da produção de alimentos.

O mundo passa fome e os movimentos são contrários a quem produz alimentos em quantidade e qualidade como o Brasil. Os constantes ataques ao agro são tentativas de demonizar a produção alimentos com a conversa da produção de alimentos mais saudáveis, mas não se fala em consumir margarinas, açúcar, alimentos nitrogenados ou com gorduras trans. Até pouco anos atrás até comer um ovo era considerado perigoso devido ao colesterol elevado da gema ou o consumo de carne suína, mas se incentiva ao consumo de óleos vegetais saturados.

Há uma grande hipocrisia no que tange a alimentos saudáveis, quando deveriam se incentivar há hábitos saudáveis que evitem o sedentarismo e a obesidade em jovens e adultos.

A COP 28 e outros eventos deveriam focar em como diminuir a poluição pelo consumismo, pois os eventos climáticos seguirão ocorrendo ciclicamente seja por décadas ou por períodos menores. O homem está a ocupar espaços que sabidamente serão locais de calamidade a começar pelas margens dos rios. E mesmo assim os eventos climáticos surpreendem, por que jamais são esperados, mas se sabe os riscos de ocorrerem.