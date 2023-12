BOCA DO BALÃO 6689

ELEITORES devem acompanhar atentamente as votações do Congresso Nacional em questões importantes como foi o piso da enfermagem, de restrições ao STF, das armadilhas fiscais do Governo Federal e também dos gastos exorbitantes do casal de amante no Planalto que recentemente gastaram R$ 89 mil reais somente para troca de enxoval na aquisição de lençóis e fronhas em algodão egípcio, sem falar em quase meio milhão em alguns móveis para o casal colocados no Planalto pelo TSE.

ROMBO nas contas da União (afeta a meta inflacionária) ultrapassará os R$ 177 bilhões. Somente as estatais que vinham dando lucro irá consumir mais de R$ 6 bilhões. Petrobras logo será afetada com a aquisição de Petróleo externo, o que ainda poderá amenizar a queda de lucratividade da empresa é a redução do preço do petróleo a nível de mercado internacional, mas a intervenção do governo certamente reduzirá a capacidade de investimento da empresa.

BANCO Bradesco deu uma pane nos seus sistemas que não atualizou a conta de talvez milhares de pessoas. As contas amanheceram zeradas no seu saldo seja de conta corrente como poupança. Sem precisar o alcance da falha o Banco emitiu nota apenas explicando que estava regularizando e logo estaria os saldos atualizados. Alguns clientes alegam que tinham contas a pagar na segunda-feira e não puderam dispor do dinheiro em conta. Um apagão que o novo presidente do Bradesco empossado na semana passada terá muita dor de cabeça para contornar.

FALANDO em banco tem empresas que emitem boletos pelo sistema DDA para pagamento em conta de clientes que usam esta modalidade para pagamento de faturas. Empresas como TS Host Serviços de Internet e ITEV – Informações Tributárias para Empresas, emitem periodicamente estes boletos “opcionais” de pagamento geralmente emitidos pelo Bradesco. Se o cliente do banco paga por engano para resgatar o valor é uma maratona que certamente poderá se considerar enganado. Portanto, empresários que utilizam o sistema DDA devem estar alerta para bloquearem ou não aceitarem o pagamento de tal boleto, a menos que queria este serviço que certamente pode não existir. E os valores são acima de R$ 600,00.