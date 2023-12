Prefeitura lança Programa Rumos da Cidade

OSÓRIO – A prefeitura realizou na última sexta-feira (24), o lançamento do Programa Rumos da Cidade. O objetivo é realizar reuniões nos bairros e distritos da cidade, com intuito de conhecer as principais demandas de cada comunidade. Acompanhado dos secretários municipais e dos vereadores Charlon Muller (MDB) e Vágner Gonçalves (PDT), o prefeito Roger Caputi visitou a praia de Atlântida Sul.

Após o encontro, o chefe do Executivo ressaltou a importância de conhecer as demandas da população, possibilitando que a Administração poça construir uma cidade cada dia melhor: “É fundamental o poder público estar próximo do cidadão, conversando e entendendo as demandas. São momentos preciosos de entendimento entre a administração municipal e a população, na busca da resolução dos problemas”, declarou o prefeito Caputi.