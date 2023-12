VIDENTES PRECAVIDAS

A economia do Brasil percorre um triste caminho de baixo consumo, de empresas endividadas e também de pedidos de recuperação judicial e fechamentos de indústria e lojas de varejo de todos os portes. Embora o dólar tenha se mantido abaixo dos R$ 5,00 e os preços do petróleo venham caindo o mercado não consegue alavancar vendas e as indústrias seguem aumento a ociosidade e redução de mão de obra.

O fracasso da economia se deve a descrença da população, que em síntese é o consumidor a mola propulsora, no governo e nas suas políticas e desmandos. Ver o empossado do TSE e sua concubina esbanjando milhares de reais e as frequentes excursões aéreas com avião presidencial lotado por conta dos impostos do trabalhador é simplesmente um deboche. Ao mesmo tempo saber que milhares de pessoa foram presas pelo TSEI – Tribunal Superior Eleitoral da Inquisição, tolhindo direitos e estes sendo inocentes manifestantes e até o começo do holocausto brasileiro que já vitimou um brasileiro na cadeia por não ter sido liberado a pedido da PGR desonra a fragilidade do sistema e o quanto perverso a esquerda vem sendo com a população.

O Ministério da Economia coordenado por uma pessoa que desconhece mercado e até mesmo as leis simplesmente faz com que toda a economia se retraia e os investimentos no país deixem de serem vistos com algo promissor. Isto sem falar na insegurança jurídica criada pelo tal arcabouço fiscal e a reforma tributária que dormiu em berço esplêndido por décadas no Congresso e agora é imposta de forma a causar ainda mais pânico ao empresariado. Mudanças que levarão 10 anos a serem implantadas e que ainda poderão sofrer ajustes no decorrer deste tempo. Mas os cálculos e previsões matemáticas que se usam inclusive para prever o clima, por que não são aplicados na Economia com dados históricos do comportamento e de suas oscilações? Mas se assim fizerem como poderão justifica o aumento de impostos que é o que na realidade querem implantar.

Os govenadores já se tornaram videntes precavidas de um possível déficit de arrecadação pela mudança de gerada pela reforma tributária. Tanto é assim que o governador Eduardo Leite já quer impor aos gaúchos mais 2,5% de imposto na alíquota geral sobre estas possíveis “perdas”. Mas durante a gestão do presidente Bolsonaro em que o estado recebeu alguns bilhões de reais na pandemia conseguiu com seu “ajuste de caixa” colocar os pagamentos do funcionalismo em dia e anda promover alguns investimentos. Como perdeu esta capacidade geniosa de ajustes para manter o estado no equilíbrio na virada de governo? Leite foi um dos apoiadores da Reforma Tributária, mas pelo visto deve ter esquecido algum detalhe que agora busca ser recompensado com o peso dos impostos sobre os gaúchos.

Vários estados brasileiros pelo visto contrataram a mesma vidente que certamente não previu a estes de que a reforma tributária poderia gerar perdas ou que um débil estaria na pasta da economia e que sua missão era cobrir rombos que seu chefe provocaria, principalmente comprando votos no Congresso, acariciando com verbas vultosas os artistas fracassados, as ONGs que exploram índios e nossas riquezas e a velha mídia que lhe foi tão servil durante o governo anterior. Esta vidente em suas ilações nunca promoveu nenhuma estima matemática para apresentar os possíveis resultados das alterações tributárias.

As videntes precavidas dos estados durante este ano estão recebendo os resultados deste desgoverno federal com a redução de verbas e repasses de recursos. Os municípios estão com o FPM sendo reduzido a cada mês e consideram que aumentar impostos é a solução. Esquecem que não precisa de vidente alguma para saber que o aumento de impostos aumenta a sonegação, a informalidade e o desemprego. Mas parece que mesmo assim querem terminar com a economia e o empresariado gerador de emprego com o fim da desoneração da folha de vários setores produtivos e com grande contratação e mão de obra. Desconhecem o comportamento da economia como um todo e na sua realidade, pois este governo federal está se tornando mais uma vidente precavida só que com a diferença de que é de precarizar a vida da população e do empresariado para sustentar uma máquina gigantesca corrupta e que está a abrigar seus aliados.

Enquanto isso o Congresso mais uma vez se mostra o quanto é pernicioso tendo em suas cadeiras elementos sem dignidade e vontade de realmente defender o povo, mas sim para se servirem dos que os elegem.