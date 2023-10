BOCA DO BALÃO 6673

DEPUTADO Federal Alceu Moreira usando da tribuna da Câmara na quarta-feira proferiu um

dos mais veementes discursos criticando o poder a que se arvorou o STF. “Temos de agir para evitar que tenhamos 11 presidentes em nenhum voto dirijam a nação” numa clara referência dos atos anticonstitucionais dos ministros do Supremo, que estão a subjugar o Poder Legislativo. A tomada de decisão da Câmara Federal em trancar a pauta de votações e por conseguinte o Senado Federal. Do modo que o STF está agindo é o mesmo que fechar o Congresso quando da ditadura de Vargas impondo uma nova Constituição. O mesmo está acontecendo de “modus operandi” diferente, desta vez partindo do STF. Enquanto isto os “melancias” se acomodam em suas mordomias

TURMA do “fique em casa e a economia a gente vê depois” comemora dados do IBGE da queda no desemprego. Se contrapondo, o SERASA aponta o alto nível de inadimplência de contas básicas pelos contribuintes e o superendividamento das famílias. Isto sem falar no grande número de empresas que estão decretando falência ou entrando em recuperação judicial. O setor de serviços é o que tem gerado mais vagas, pois muitos ex-empregados decidiram abrir seu próprio negócio e estão a contratar, principalmente na área de alimentação. O otimismo visto em 2022 de elevação da economia aos poucos vai cedendo e dando lugar ao pessimismo diante da sanha arrecadatória do Governo Federal que está gastando muito mais do que arrecada e que já está gerando um déficit que poderá chegar a mais de R$ 140 bilhões até o final do ano.