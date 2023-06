BOCA DO BALÃO 6637

CCR Via Sul está realizando trabalhos na via lateral do lado urbano da BR 101 com a recuperação do eito da via e sinalização. Pelo andamento das obras tudo indica que ao acesso a esta via junto a RS 030 que está com crateras no asfalto ficará para uma etapa posterior, talvez longínqua. A empresa poderia priorizar este ponto devido a segurança para quem acessa em certa velocidade na curva.

EXCELENTE o projeto que investidores e comunidade de Muçum estarão realizando na cidade, criando o monumento em forma de rosário, complementado o roteiro turístico religioso da região. Olhando o projeto algo menos grandioso poderia ser feito ao redor da Lagoa do Marcelino, criando o roteiro do com nove paradas para a realização da Novena de Conceição do Arroio. Um atrativo turístico e religioso que homenageia a padroeira do município que tem seu feriado municipal no dia 8 de dezembro e que sendo próximo ao verão atrairia milhares de fiéis para as preces das novenas. Fica a dica.