Cupim é campeão da 1ª Copa Osório de Futebol Society

OSÓRIO – Entre os dias 02 e 04 de junho, a Arena Sports Bar recebeu a primeira edição da Copa Osório de Futebol Society. A competição foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e contou com 16 equipes. Os times foram divididos em quatro chaves com quatro cada, onde jogaram entre si, avançando os dois melhores de cada grupo para as quartas de final.

O evento esportivo contou com grandes jogos e algumas curiosidades. O que falar do corte de cabelo do atleta Gabriel Rios (Bahia Show), que resolveu imitar o ex-jogador da seleção brasileira Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002 e fez o penteado Cascão. E isso não foi tudo: Teve jogador da mesma equipe jogando com uniforme diferente, teve atleta de linha jogando como goleiro, time atuando com jogador a menos por falta de atletas e até árbitro jogando. Conhecido mais pelas suas atuações no apito, João ‘Beiço’ Silveira fez parte do elenco do Glória, onde atuou como defensor e até goleiro, quando jogou alguns minutos na partida contra o Sertão, até que o goleiro da sua equipe chegasse, conseguindo sair sem levar um único gol.

PONTO NEGATIVO

Na parte feia da competição, mais uma vez houve briga entre atletas, cena cada vez mais comum em competições de Futebol na cidade. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (2), durante a rodada de abertura do campeonato. O Bahia Show vencia o Falcon por 4 a 2, quando o goleiro do Falcon e Pedro (Bahia) trocaram empurrões. Imediatamente, a arbitragem expulsou os dois atletas. Enquanto que o Bahia reclamava do lance, o goleiro do Falcon deu um soco por trás em um dos jogadores do Bahia. Nesse momento, toda a equipe do Bahia foi para cima do goleiro do Falcon, embolando o atleta no fundo da quadra.

Com os seguranças agindo rápido, a confusão chegou ao fim. Ainda falando da confusão, a Brigada Militar (BM) acabou sendo acionada e precisou escoltar o goleiro do Falcon, já que o atleta estava sendo ameaçado por jogadores do Bahia. No final, a partida acabou sendo encerrada e as duas equipes foram eliminadas da competição por causa da briga. Aliás, isso é algo para ressaltar, visto que a organização, por meio de Ricardo Pacheco (Caco), colocou no regulamento do torneio que a equipe que brigasse durante os jogos seria excluída da competição. E ainda falando de organização, durante os três dias houve a presença de seguranças no local, assim como uma ambulância e paramédicos caso houvesse necessidade de algum atleta precisar de atendimento mais sério.

Após briga entre atletas do Falcon e do Bahia Show, Brigada Militar precisou ir até o local para escoltar atleta.

BOLA ROLANDO

Depois de grandes partidas, a final da competição foi decidida entre Cupim e BG Fut 7. Ambos chegaram a decisão de maneira invicta. Na primeira fase, os dois times terminaram na liderança de seus grupos, ambos com sete pontos (duas vitórias e um empate). Pela chave D, o Cupim estreou com um empate sem gols contra o Fut Terça. Na segunda rodada ele venceu o Novo Cangaço por 1 a 0. Já na disputa pela liderança do grupo, o Cupim precisava derrotar o Jaguaras e conseguiu o triunfo pelo placar de 2 a 0. Enquanto isso, na chave B, o BG estreou fazendo 2 a 0 no Fut dos Guri. Depois de um empate sem gols contra a Juventus, a equipe do Bairro Glória (BG) nem precisou suar a camisa, já que venceu o Filler por Wo. O resultado confirmou o time na liderança do seu grupo.

No mata-mata, o Cupim sofreu para conseguir se classificar. Nas quartas, o goleiro Fernando segurou atrás com boas defesa e o time conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Fut dos Guri, com gol de Fabrício. E na semifinal, após um empate sem gols no tempo normal, o Cupim conseguiu derrotar o GAO nos pênaltis por 3 a 2. Enquanto isso, o BG, com reforços de fora, não teve dificuldades para vencer o Jaguaras nas quartas pelo placar de 3 a 0, com gols de Nico, Marcos e Diego. Já na semifinal, triunfo para cima do Sertão por 3 a 1. O BG abriu 2 a 0 com Nico e Chapa. O Sertão descontou com Lucas Silva, em cobrança de falta: 2 a 1. Já na segunda etapa, saiu o lance polêmico da partida. Após cruzamento, Bruno empurrou para as redes. O Sertão reclamou que o gol teria sido com a mão, o que gerou muita reclamação por parte dos atletas e de sua comissão técnica. No final, o gol foi validado e o Sertão acabou tendo o goleiro Seco e o artilheiro Carruíra expulsos. Com a vitória por 3 a 1, o BG se classificou para pegar o Cupim na decisão.

DISPUTA DO 3º LUGAR

Na disputa do 3º lugar, o Sertão derrotou o GAO pelo placar de 1 a 0, com gol de Daison, em chute de longe. Vale ressaltar que o Sertão jogou toda a partida com o atleta de linha João Pedro no gol, visto que Seco havia sido expulso na semifinal e a equipe não possuía outro goleiro inscrito para colocar no seu lugar. Mais uma cena lamentosa foi registrada durante essa partida, só que do lado de fora da quadra. Enquanto a partida rolava, Carruíra (Sertão), que estava suspenso por ter sido expulso na semifinal contra o BG, provoca o goleiro Bertol (GAO). Não gostando da atitude, Blade (GAO), que também estava suspenso por conta de um cartão vermelho recebido na semifinal contra o Cupim, partiu para cima do jogador do Sertão acertando um soco em Carruíra. Após um princípio de confusão, os ânimos se acalmaram e a partida pode seguir normalmente.

Sertão ficou com a 3ª posição ao derrotar o GAO pelo placar de 1 a 0.

FINAL

Com as duas equipes invictas, o duelo prometia ser bastante equilibrado, já que estavam frente a frente as duas melhores defesas da competição. O BG só havia tomado um gol, na partida anterior contra o Sertão. Já o Cupim ainda não havia levado nenhum gol durante toda a competição. Com a bola rolando, o BG começou em cima. Em escanteio rolado para trás, Nico chutou de primeira, mas a bola foi por cima. Na sequência, Sérgio recebeu de Marcos e na entrada da área chutou para fora. Pouco tempo depois, em saída errada do Cupim, Nico passou pelo marcador, mas finalizou para fora.

Na primeira chance do Cupim saiu o gol. Max roubou a bola de Chapa, conduziu a bola pelo lado esquerdo da quadra e chutou forte no ângulo para marcar um golaço: 1 a 0 para o Cupim. A resposta do BG foi imediata. No lance seguinte, em um contra-ataque, Chapa rolou para Nico, que só empurrou para as redes, empatando a partida em 1 a 1. A partida ficou movimentada. Em jogada individual de Max, o camisa 13 do Cupim passou por dois, chutou cruzado e a bola acabou passando perto. Na sequência, Nico chutou forte no canto e Canhoto fez boa defesa. No escanteio, Nico chutou de primeira e a bola foi para fora. A primeira etapa seguiu com o BG com a bola. Com dificuldades para furar a defesa do Cupim, o BG arriscava nos chutes de fora da área e o Cupim seguia se segurando atrás.

2º TEMPO – Se na primeira metade da partida o Cupim até levou algum perigo ao gol do goleiro Giovane, o segundo tempo foi de domínio completo do BG. Logo na saída de bola, Nikinho chutou do meio da quadra e Canhoto foi no canto para fazer a defesa. Em cobrança de falta na entrada da área, Sérgio chutou na barreira, a bola sobrou para Nico, que finalizou e Canhoto segurou firme. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Marcos, que acabou chutando por cima. No lance seguinte, Nikinho recebeu na área e finalizou para a defesa de Canhoto com o pé. Em outro lance na área, o goleiro do Cupim apareceu de novo, dessa vez para defender o chute de Sérgio.

Quando a bola passou por Canhoto, Victor apareceu para salvar e tirar a bola quase em cima da linha, no chute de Chapa. Na sequência, Sérgio arriscou de longe e a bola explodiu na trave. Nikinho recebeu na área e Canhoto caído fez uma defesaça, mais uma vez salvando o Cupim.

Se segurando lá atrás, o Cupim conseguiu um contra-ataque, mas o chute de longa distância de Nathan acabou indo para fora. Faltando 15 segundos para o término da partida, o BG conseguiu uma falta no lado direito de ataque. Depois da cobrança, Nikinho chutou, a bola desviou na marcação e acabou saindo, não havendo tempo para mais nada. Final de jogo! Empate em 1 a 1 e o título seria decidido nas penalidades máximas.

PÊNALTIS – O BG iniciou batendo. Marcos chutou no canto esquerdo e Canhoto defendeu. O Cupim fez 1 a 0 com Felipe, em cobrança que quase o goleiro Giovane conseguiu defender. Na sequência, Chapa fez para o BG, deixando tudo igual: 1 a 1. No pênalti seguinte, Walace marcou, colocando o Cupim novamente na frente: 2 a 1. Na última cobrança do BG, Nikinho bateu de cavadinha, fazendo 2 a 2. No pênalti decisivo, Max foi para a bola e com um chute forte no ângulo direito, ele marcou o 3 a 2, gol que deu a vitória e confirmou o título da 1ª Copa Osório de Futebol Society para a equipe do Cupim.

Time do BG foi o vice-campeão da 1ª Copa Osório de Futebol Society.

PREMIAÇÃO – Com a presença do prefeito Roger Caputi, foram entregues as premiações da competição. Além do campeão Cupim e do vice BG, foi premiado o 3º colocado Sertão. As três equipes receberam um troféu e medalhas para os atletas e comissão técnica. Além disso, foram entregues dois prêmios individuais. Na artilharia, Marcelo Carruíra (Sertão) e Laércio (Fut dos Guri) terminaram empatados como goleadores da competição. Já o troféu de Goleiro Menos Vazado foi dividido entre Canhoto e Fernando do campeão Cupim, que terminaram a competição levando apenas um gol em seis partidas disputadas.

Carruíra (Sertão) foi um dos artilheiros da competição.