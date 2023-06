Lojistas gaúchos estão otimistas em relação às vendas do Dia dos Namorados

Celebrado na próxima segunda-feira (12), o Dia dos Namorados é mais uma data importante do comércio que gera expectativa positiva entre os lojistas gaúchos. Para este ano, a data mais romântica do ano deve registrar um volume de vendas entre 450 e 500 milhões de reais no Estado, segundo análise da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS).

“Os colegas lojistas estão otimistas com mais essa data comemorativa, após registrarem boas vendas no Dia das Mães. Por ser uma data com grande apelo emocional e que se caracteriza pela compra dupla de presentes, já que cada integrante do casal adquire, pelo menos, uma lembrança, o Dia dos Namorados tem potencial para gerar mais um resultado positivo para os comerciantes gaúchos”, analisa o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Mantendo uma característica observada pela FCDL-RS em outras datas comemorativas dos últimos três anos, onde a instabilidade econômica vem sendo uma constante, os presentes a serem adquiridos pelos namorados devem ter como principal referência o preço. Ainda assim, o ticket médio das lembranças deve ficar em torno de R$ 400,00 por casal, ou seja, R$ 200,00 por pessoa.

“Uma tendência importante a ser avaliada no comportamento dos consumidores diz respeito ao crescimento da intenção deles optarem por efetuar o pagamento das compras de forma parcelada, seja no crédito próprio das lojas ou no cartão de crédito. Essa opção está sendo utilizada de maneira mais constante nesses primeiros meses de 2023, embora o pagamento à vista ainda seja o preferido. Há, nesse cenário, o componente da redução do poder de consumo da população, que prefere diluir o que tem a pagar em vários meses”, aponta Koch.

O presidente da FCDL-RS destaca que os presentes mais procurados pelos casais enamorados devem ser os que lideram o ranking de compras da data há alguns anos, como artigos de vestuário, calçados, perfumes, cosméticos, flores e eletroeletrônicos, nesta ordem de preferência. E acredita que os consumidores seguirão a tradição de fazer as compras na última hora, ou seja, vão buscar os presentes, com maior intensidade, no sábado (10) e domingo (11).