BOCA DO BALÃO 6635

DESDE ontem passou a nova alíquota do ICMs sobre os combustíveis, desta vez agradando aos governadores e aos apoiadores do governo federal que criticaram quando da redução geral no ano passado das alíquotas praticadas em todos os estados para o patamar de 17%. Com a nova alíquota o imposto ficar em 22% e vai absorver a “redução” dos preços pela Petrobras e avançar em mais R$ 0,46 por litro, O preço da gasolina da Petrobras está em R$ 2,78 com a redução em maio. Com o imposto fixo de R$ 1,22 por litro somente em imposto sobre preço de produção e refino do petróleo representa quase 50% do preço que ainda é acrescido de margem da distribuidora, da margem de venda do posto de combustível e dos impostos municipais, chegando ao consumidor ao preço que em média deverá ficar em R$ 5,20.

GOVERNO Federal para poder gastar mais já avança no bolso do consumidor com imposto mais elevado. Assim poderá aumentar os recursos para destinar ao Judiciário e ao Legislativo e pagar a mordomia, além dos gastos da companheira do ex-presidiário que gosta de uma viagem internacional apara frequentar hotéis de luxo e exercitar o uso do cartão corporativo sem limites.

VENEZUELA deve ao Brasil mais de 12 bilhões de reais em investimentos e empréstimos feitos pelo governo petista e estão pendentes de pagamento, assim como o de Cuba com o investimento do Porto de Mariel. A vinda de Maduro deve ter sido para negociar o pagamento com a moeda corrente do governo de Maduro e que está em alta no mercado internacional e de grande lucratividade (até mais do que o Bitcoin), as drogas.