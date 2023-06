Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (29/05), um homem foi preso em Terra de Areia. A prisão aconteceu no bairro Serraria, após os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem informações sobre um indivíduo traficando na região.

Durante a abordagem, os Policiais Militares (PMs) apreenderam oito porções de cocaína e duas porções de cocaína, além duas munições calibre nove milímetros e dois aparelhos celulares. O homem de 19 anos foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Já na noite de segunda, a BM prendeu um casal na cidade de Torres. Após receber denúncias de tráfico, os PMs do 2º BPAT começaram a realizar monitoramento em um endereço no bairro Getúlio Vargas, onde conseguiram flagrar os suspeitos. Com a dupla foram apreendidas 23 porções de cocaína, dois celulares, objetos para fracionar as drogas e 420 reais em dinheiro. O homem, de 32 anos, e a mulher, de 25 anos, foram presos e levados a DP para registro de ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos e 23 porções de cocaína.

OUTRA PRISÃO EM TERRA DE AREIA

Na noite de terça-feira (30/05), a Brigada prendeu outros três homens por tráfico, novamente em Terra de Areia. Os agentes do 2º BPAT realizavam patrulhamento na cidade, quando avistaram uma moto com dois indivíduos. Os homens, ambos de 21 anos, ao verem a viatura, começaram a acelerar tentando fugir, mas foram alcançados.

Com a dupla foram apreendidas porções de entorpecentes. Perto dali um terceiro homem foi abordado. O indivíduo, de 33 anos, estava carregando 25 porções de cocaína e duas porções de maconha. Com ele também foi apreendida uma espingarda com uma munição intacta, além de uma faca, uma balança de precisão, três celulares e aproximadamente 300 reais.Diante dos fatos, os três foram presos e levados a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Terra de Areia apreendeu dinheiro, objetos, arma e drogas.

OITO PRISÕES EM 24 HORAS

O trabalho da BM seguiu na quarta (31/05), quando oito pessoas foram presas em três cidades da região. Só em Santo Antônio da Patrulha foram cinco presos. Os homens tinham entre 18 e 38 anos de idade, sendo que um deles estava foragido da Justiça. As prisões ocorreram nos bairros Assis Brasil, Cidade Alta e Várzea. Durante as ações foram apreendidas 47 porções e 338 gramas de maconha, 24 pedras de crack, 18 buchas de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Em Capão da Canoa, dois indivíduos, de 18 e 44 anos, foram presos com mais de 100 porções de entorpecentes em Capão Novo. Ao todo, foram apreendidas 68 porções de maconha, 32 pedras de crack, uma porção de cocaína, além de um simulacro de pistola, anotações do tráfico e 70 reais. Segundo a BM, o homem mais velho estava com um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Tramandaí. Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada a Delegacia de Capão para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

A outra prisão ocorreu em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Medianeira, quando flagraram um homem fracionando drogas. O traficante, ao ver os policiais, tentou fugir, mas foi capturado e preso. Com ele foram apreendidas 329 gramas de maconha, 45 porções de crack, além de uma balança de precisão, 11 munições calibre nove milímetros e uma nota de 10 reais. O criminoso de 18 anos, que já tinha passagens por tráfico, foi levado a DP da cidade, onde foi registrada ocorrência.