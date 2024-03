BM apreende armas e munições na Estrada do Mar

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na tarde de quarta-feira (20), após receberem informações de que um veículo estaria trafegando pela região com as placas clonadas. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o automóvel, um Renault/Sandero, na ERS-389 (Estrada do Mar), no trecho de Xangri-lá.

De acordo com a Brigada Militar (BM), no carro estavam dois homens: um deles, de 36 anos, possui antecedentes por homicídio, tortura, roubo e tráfico de drogas. Já o outro indivíduo, de 24 anos, tem passagens por homicídio, tortura, roubo e receptação. Com a dupla foram apreendidos: um fuzil calibre 5,56 milímetros, uma pistola calibre nove milímetros, 135 munições, dois carregadores, três toucas ninja e dois aparelhos celulares.

Em consulta ao sistema, os PMs confirmaram que o automóvel estava com os sinais de identificação alterado. Diante dos fatos, os criminosos foram detidos, levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.