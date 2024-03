Atletas de Osório são destaques em etapa do Campeonato Gaúcho de Montain Bike

No último domingo (17), a cidade de Capitão recebeu a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Montain Bike. Disputada no formato Mountain Bike Cross Country Olímpico (XCO), a competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) e contou com dezenas de atletas. E, como é de costume, teve ciclista osoriense subindo no pódio.

Na categoria Elite, Thaiza Knevitz (Espaço Personal Bikers/GAO) venceu a prova Feminina, com o tempo de 50 minutos e 10 segundos. Mesmo com uma queda durante o reconhecimento da pista no sábado (16), que a fez ir para o Hospital, a atleta conseguiu competir e ainda terminou a prova dois minutos e nove segundos à frente da segunda colocada. Além disso, Thai ainda conquistou o troféu de Melhor Volta da competição, com 15 minutos e 51 segundos.

“Ainda não tenho palavras suficientes para explicar o que foi a 2º etapa do Campeonato Gaúcho de MTB. A prova de XCO é sempre um desafio insano, coração e adrenalina a mil. Um capotaço na pista no sábado, no reconhecimento (da pista) e precisei ir para o hospital. Foi um baita susto para todos os amigos e colegas da equipe, mas no final foram só escoriações e um olho roxo”, comentou a atleta. Segundo a osoriense, na manhã da prova, ela chegou a pensar em não competir devido a estar toda dolorida e com um olho inchado. “Eu juro que pensei em desistir. Mas eu respirei fundo e pensei no que me motiva todos os dias a ir treinar, a buscar evoluir, a incentivar a outras pessoas a fazerem o que amam. Eu amo pedalar, faz parte de mim, de quem eu sou”, disse a atleta, que complementou: “Fui lá, com medo, com dor, muito nervosa, mas com muita fé no meu Deus, me entreguei de alma àquilo que me faz sentir viva e o resultado foi incrível”, finalizou Thai Knevitz.

Já na categoria Elite Masculina, Renan Borges da Silva (Cumbre TT) ficou na terceira colocação. O ciclista de Osório terminou o trajeto com a marca de 1h 15min e 50seg, oito minutos e 53 segundos atrás do primeiro colocado.

Renan Borges ficou em 2º na Elite Masculina.

A Espaço Personal Bikers/GAO ainda teve outros três atletas no ponto mais alto do pódio. Na Sub-30, Ricardo Lino Gomes venceu a prova, com o tempo de 51min e 01seg. “(Estou) Contente de mais, pois era algo que eu queria muito esse ano, conseguir o primeiro lugar em uma prova do (Campeonato) Gaúcho. Me senti muito bem e o corpo respondendo bem demais. Todo treino, disciplina, esforço e muito suor valeram a pena. Seguimos firme no objetivo. Evoluir mais ainda”, declarou Lino após a conquista.

Ricardo Lino foi o campeão da Sub-30.

Na Master B1 (de 40 a 44 anos), Ismael Figueiredo foi o grande vencedor, terminando a prova com a marca de 55min e 51seg. Já na E-Bike Feminina, Luciana Giacomelli terminou na primeira posição.

Ismael Figueiredo ficou em 1º na Master B1. Luciana Giacomelli foi a campeã da E-Bike Feminina.

OUTROS RESULTADOS

Na Master B2 (de 45 a 49 anos), Rafael Fernando Panazzolo (Espaço Personal) terminou em 2º lugar. O atleta completou o trajeto no tempo de 52min e 58seg, somente 19 segundos atrás do primeiro colocado. Já na Master A1 (de 30 a 35 anos), Brendon Witt (Ramos Bike) terminou na quinta colocação, com a marca de 1h 9min e 27seg.