ESQUERDA EM CAMPANHA PARA O PL

As eleições municipais se aproximam e com isto cerca de R$ 5 bilhões de reais deveram ser partilhados entre os partidos políticos para financiamento de suas campanhas. Deste valor o PL e o PT terão direito a um terço do montante que é liderado pelo PL com cerca de R$ 893 milhões e o PT R$ 604 milhões. O restante será partilhado entre partidos com menor representação na Câmara dos Deputados. Esta soma vultuosa cria a cobiça da esquerda e o medo de com isto o partido de Bolsonaro conquistar o maior número de prefeituras, incluindo as mais importantes do país como a de São Paulo e as grandes cidades do estado, Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais e outras menos influentes a política nacional.

O Judiciário e a gestapo de Moraes trabalhavam incansavelmente para conseguir alguma condenação do ex-presidente e enquanto isto não acontece vai cercando o partido caçando deputados, prendendo dirigentes do partido, levantando situações por estes escandalosas como bolinar baleias, joias de baixo valor presenteadas, carteira de vacinação falsificada e o clímax de Moraes como o “golpe da minuta”.

Na terça-feira o Ministério Público de Contas deu sua contrapartida de contribuição pedindo o bloqueio de R$ 300 milhões do fundo partidário do PL e mais R$ 30 milhões do presidente do PL Valdemar da Costa Neto com o intuito claro de descapitalizar o PL para a campanha eleitoral. A perseguição é violenta e relembra os tempos das disputas do Diretórios acadêmicos e dos terroristas disfarçados de defensores da Democracia, de onde surgiu a facção criminosa petista. Ainda não satisfeitos com as constantes demonstrações da população de desagrado com a esquerda caviar, o ex-presidiário empossado na presidência sonha e tem visões alucinógenas com o ex-presidente Bolsonaro. Não há lugar ou momento que o ladrão do povo deixe de citar o ex-presidente o que aumenta ainda mais a popularidade deste e demonstra ao povo o medo, inveja e toda a jumentice deste empossado.

A esquerda que tanto financiou a Rede Globo e que não raciocina, apenas segue o comando da facção ainda não se deu conta de que quanto mais se cria uma situação de perseguição e desprezo a alguém, mas popular e bem vista é esta pessoa injustiçada. Basta um segmento da manada de jumentos lembrar das primeiras edições do “BBB” e ver quem foram os vencedores e como eram estes tratados na casa dos “bródi”. Até mesmo o Cawbói que foi polêmico retornou ao alienante reality e venceu em sua segunda participação.

Em se tratando da esquerda que tem por hábito ter um ladrão como ídolo e mau exemplo de trabalhador e gestor é claro que sua manada vai seguir até o precipício a que ele está levando seus “seguidores”, mas que ele já está com seu colchão devidamente forrado por décadas, segundo o próprio ministro Gilmar Mendes.

Enquanto a direita se organiza em todo o país para que tenha o maior número de prefeituras no próximo pleito, a direita se envolve em bradar o nome de Bolsonaro que termina sendo levado a todos os meios de comunicação que ao longo do tempo foram ajudando a solidificar o nome do ex-presidente num marketing gratuito, mas de profundo reconhecimento do público. É mais fácil o povo lembrar o nome de Bolsonaro do que do ex-presidiário mesmo este último tendo roubado e vem roubando nos mandatos que governou. Se acham que isto não ocorre como explicar o por que de a Coca Cola ser um dos maiores anunciantes mundiais, mesmo “não precisando” de propaganda? Pediu refrigerante o nome da marca já vem a boca. Assim o descondenado vem colaborando intensamente para maior solidez e apreço junto aos eleitores do nome de Bolsonaro. Além de citá-lo e lembrá-lo sempre o descondenado tem contribuído com seu péssimo governo e ministério desastroso e suas proféticas palavras em seus discursos de improviso.

A esquerda brasileira está igual a viver em Cuba, ainda no passado, na decadência, mas por enquanto ainda respirando e aproveitando os milhões que consomem em viagens pelo mundo afora com sua companheira de visita íntima que é literalmente amada pelas brasileiras.