BOCA DO BALÃO 6723

CASOS de dengue já ultrapassam o ano passado e atinge mais de 1500 mortes no país. Mesmo havendo vacina comprovada e testada o descondenado não compra o imunizante e os recursos são pífios para o controle da proliferação. Onde foi parar os profetas do apocalipse que exigiam vacinas não testadas para a Covid e agora estão calados. A esquerda promove o genocídio de brasileiros com o descaso com a saúde pública e com a fome da população. E ainda acusam o agro de fascista.

GOVERNADOR Eduardo Leite cortejou o empossado visando conseguir renegociar a dívida do Estado para torná-la pagável. Se o Governo pensasse realmente na população já deveria ter feito isto muito antes quatro estava a arrochar os estados devedores com juros altíssimos que é a maior parte da dívida. O RS amarga baixos índices na escolaridade, a saúde está aos pedaços com os hospitais super endividados e a Previdência do Estado a tomar milhões do orçamento para equacionar seu déficit que agora busca tirar do funcionalismo e também do contribuinte. O Estado tem de pressionar o Governo Federal para a redução dos juros cobrados e a redução da dívida para renegociar. Se assim não agir o que mais será privatizado para cobrir o rombo nas contas do Estado?

POPULARIDADE do prefeito Roger está se aproximando à popularidade do empossado na presidência. O que se percebe que há um clima estranho entre seus pares e o isolamento da administração da comunidade. Os investimentos anunciados para este ano e rodovias, reforma do Largo e outras parecem não terem ecoado na população, diante do marasmo da gestão, a não ser para cobrança de impostos por via judicial e que mesmo renegociado administrativamente e pago o contribuinte tem de correr por sua conta para dizer a Justiça que pagou. O REFIN foi um ponto positivo para arrecadar, mas gerou dissabores pela falta de comunicação entre setores da Prefeitura. Agora o Hospital que a comunidade contribuía e a municipalidade fez o contrário está para ser desapropriado como se o déficit operacional fosse sumir num passe de mágica. Ao atingir quase 100 anos nosso hospital que está na UTI está para ser sepultado com o auxílio da administração municipal.