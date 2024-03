Caminhão tomba na Estrada do Mar

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado no início da manhã de terça-feira (19), após um caminhão tombar na ERS-389 (Estrada do Mar). O acidente foi registrado no quilômetro 60 da rodovia, em Arroio do Sal. De acordo com o CRBM, o veículo, com placas de São Paulo (SP), seguia no sentido Torres – Capão da Canoa, quando o motorista precisou desviar de um bovino que estava solto na pista.

Porém, o homem acabou perdendo o controle da direção, invadindo a pista contrária e tombando. Com isso, parte da carga que estava sendo transportada acabou se espalhando às margens da rodovia. O caminhoneiro sofreu lesões leves e foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um Hospital da região. Enquanto que o passageiro, que também estava no caminhão, não se feriu.

Em relação ao animal, ele foi recolhido e levado para um local adequado. Vale ressaltar que o proprietário do bovino não foi identificado. Vale ressaltar que o trecho precisou ser parcialmente bloqueado, voltando ao normal após a retirada do caminhão. A ocorrência, que também contou com a participação dos agentes do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Arroio do Sal, foi registrada na Delegacia de Polícia (DP) da cidade.