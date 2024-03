Osório é contemplada com novo caminhão para os Bombeiros

O governador Eduardo Leite entregou na segunda-feira (18), data de comemoração dos 129 anos do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), 74 novas viaturas para utilização em diferentes ações operacionais do CBM. O investimento foi de R$ 24,2 milhões, valor destinado de recursos do Estado. Os veículos foram entregues a diversas unidades da corporação, beneficiando 29 municípios.

No Litoral Norte, quatro cidades foram contempladas. Os pelotões de Osório e Tramandaí receberam um caminhão auto bomba tanque (ABT), cada um, no valor de 1.327.372,91 (um milhão trezentos e vinte e sete mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Acompanhado do comandante Valdecir Ambrósio e do deputado estadual Luciano Silveira (MDB), o prefeito osoriense Roger Caputi falou sobre a conquista para Osório: A viatura será fundamental para o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros no município. Essa é mais uma grande conquista para nossa cidade. Seguimos em frente com muito trabalho e dedicação, buscando novas conquistas”, declarou o prefeito Roger.

Comitiva de Osório esteve presente durante entrega dos veículos.

Além dos dois, outros nove municípios foram contemplados com um veículo, totalizando R$ 14,3 milhões de investimentos. O dinheiro foi repassado a partir do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) e por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

Também com valores do Fesp, foram adquiridas 18 camionetes 4×4 para facilitar as operações em terrenos de difícil acesso. No Litoral, os pelotões de Cidreira e Tramandaí foram contemplados com um veículo cada um. Outras duas unidades foram adquiridas em parceira com a iniciativa privada por meio do Piseg, sendo uma delas encaminhada para o pelotão de Santo Antônio da Patrulha. Cada camionete teve custo de R$ 284 mil, totalizando investimento de R$ 5,68 milhões.

Também foram entregues 20 quadriciclos, no valor unitário de R$ 73,9 mil, e 15 motos aquáticas, de R$ 109,7 mil cada, que somam R$ 3.126.050,00 (três milhões cento e vinte e seis mil e cinquenta reais) em valores do programa Avançar. Esses veículos ficarão à disposição da Divisão de Logística e Patrimônio (DLP) do CBM para utilização em Operações por todo o Estado.

Além disso, houve a entrega de oito veículos Hatch para utilização dos departamentos administrativos e realização de visitas de vistorias, com investimento total de R$ 889,2 mil. Ao custo de R$ 111,1 mil cada, cinco dessas viaturas foram compradas a partir de valores do Fesp, e as outras três têm origem em recursos obtidos via Piseg. Vale ressaltar que nenhum desses veículos foi destinado para pelotões do Litoral Norte gaúcho.

ENTREGA EM CAPÃO

Na manhã de quarta (20), a prefeitura de Capão da Canoa realizou a entrega de um veículo aos Bombeiros. O ato contou com a presença do prefeito de Capão, Amauri Magnus; do Comandante do 9º Batalhão do CBM, o tenente-coronel Rodrigo Canci Pierosan; e o secretário municipal de Segurança e Mobilidade, Jorge Arbello.

A viatura entregue trata-se de Fiat/Argo, 1.3 automático, Flex. O veículo foi adquirido pela prefeitura de Capão da Canoa por meio de recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom) e será utilizado pelo administrativo do CBM em atividades rotineiras, como fiscalizações e demais prerrogativas.

O Programa, que trabalha com recursos oriundos das licenças emitidas pelo Corpo de Bombeiros, tem objetivo de prover recursos para a aquisição de equipamentos, materiais, móveis e imóveis necessários ao desempenho das atividades e custeio da organização. Vale ressaltar que foi por meio do Funrebom que o Pelotão de Capão conquistou outros dois veículos, sendo um caminhão, em 2017, e uma caminhonete, em 2019.