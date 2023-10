Bazar ‘É Daqui Tem Valor’ será realizado no sábado

OSÓRIO – Vem aí a edição do Bazar ‘É Daqui Tem Valor’, especial do Dia das Crianças. O evento, que seria aconteceria no último sábado (14), precisou ser adiado devido ao mal tempo e irá acontecer amanhã (21). O Bazar tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. Vale destacar que nesta edição, além dos artesãos, também haverá a participação dos pequenos empreendedores de 07 a 12 anos. O evento é organizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, e será realizado das 15h às 19h, no Museu da Via Férrea, na Avenida Getúlio Vargas, no 630, na região central da cidade.