Atletas de Osório participam de provas de Ciclismo no Uruguai

No último domingo (15), a cidade de São José, no Uruguai, recebeu a La Sierra MTB. A competição de Mountain Bike foi realizada na Serra de Mahoma e contou com a participação de mais de 100 atletas de diferentes países. Na categoria Dupla Mista, a osoriense Rosalia Rocha, ao lado de Pablo Ripoll, terminou na terceira colocação.

A dupla terminou a prova com o tempo de 1h 49min e 47seg, 2min e 37seg dos primeiros colocados. Os grandes campeões na categoria foram os uruguaios Gonzalo Requel e Mari Elena Locher. Eles completaram o trajeto com a marca de 1h 47min e 10seg.

OUTRA COMPETIÇÃO

No dia 07/10, aconteceu o Brevet Internacional Uruguay. Dezenas de ciclistas participaram da prova realizada na cidade de Chuy. O casal Julio Cesar Ribas e Lisa Uhmann participaram do evento, no trecho de 200 quilômetros, terminando o percurso no tempo de 11 horas e 40 minutos.