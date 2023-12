Prefeito se reúne com vice-governador

OSÓRIO – Na última semana, o prefeito Roger Caputi esteve em Porto Alegre, onde se reuniu com o vice-governador Gabriel Souza. Durante o encontro foram discutidas demandas do município, como a aquisição do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), recursos para a duplicação da ERS-030 e alternativas para a rótula da ERS-389 (Estrada do Mar). “Durante o encontro com o vice-governador Gabriel Souza discutimos temas que são de grande interesse para nossa população. Estamos trabalhando muito no intuito de articularmos a resolução destas pautas”, comentou Roger.