Atleta osoriense assina seu primeiro contrato profissional

O jogador de futebol Léo Agliardi assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o Ceará Sporting Club. Vale ressaltar que no ano passado o atleta osoriense já havia treinado em algumas oportunidades como o grupo principal. “Estou muito feliz de assinar meu primeiro contrato profissional. Agradeço ao Ceará pela confiança e todo staff profissional e Comissões (Técnicas) que me fizeram chegar até aqui. Também agradeço a minha família que sempre me apoiou e a todos que sempre torceram por mim. Agora é honrar essa camisa. Vamos Vozão”, declarou o atleta em uma postagem em sua rede social.

TRAJETÓRIA

O goleiro teve destaque no ano passado, atuando pelas categorias de Base do time nordestino. Com a camisa alvinegra, em 2023, o jovem conquistou três títulos, incluindo o Campeonato Cearense Sub-17, onde foi escolhido como Melhor Goleiro do Campeonato. Já neste ano, Léo fez parte do grupo que atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que o Ceará acabou sendo eliminado na segunda fase, ao ser derrotado pelo São Paulo na disputa de pênaltis.

Enquanto aguarda oportunidades no time principal, Léo Agliardi seguirá a disposição da equipe Sub-20 do Ceará, que segue preparação para a continuidade da temporada. O time terá pela frente as disputas do Campeonato Brasileiro (com início previsto para abril), o Cearense, que começa em maio, além da Copa do Brasil, que será realizada no segundo semestre de 2024.