Ricardinho é pentacampeão do Campeonato Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos

O Complexo do Sesi, em Cachoeirinha, recebeu entre os dias 08 e 13 de abril a quinta edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e contou com 10 equipes do RS, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Única vencedora do Campeonato, a Agafuc se tornou pentacampeã ao derrotar o time do Maestro (PR) na final pelo placar de 1 a 0, com gol de Nonato (artilheiro da competição com seis gols marcados). A parte lamentável da final foi a lesão de Ricardinho. O craque osoriense deixou a quadra aos quatro minutos do segundo tempo, após sentir a coxa.

Isso liga um sinal de alerta, visto que estamos a poucos meses da Paralimpíada de Paris (França), onde o atleta tentará conquistar mais uma medalha de ouro, juntamente com a Seleção Brasileira. Vale ressaltar que, no ano passado, Ricardinho acabou ficando de fora das disputas do Grand Prix e do Mundial da modalidade devido a uma lesão no joelho.

Com a conquista do Regional Sul-Sudeste, Ricardinho chegou ao 16º título com a camisa da Agafuc, mais um para a coleção de inúmeros troféus conquistados pelo atleta durante toda a sua carreira.