Projeto de alfabetização é realizado em escolas da região

As escolas do Litoral Norte gaúcho começaram a realizar a partir deste mês o ProjetoFlat Stanley. Criado nos Estados Unidos, o projeto é focado na alfabetização dos alunos. Os estudantes envolvidos no projeto leem a história de Flat Stanley, um menino que foi acidentalmente achatado, e recebem um desenho dele em preto e branco.

Após a leitura, devem colorir o boneco, escrever um diário com a rotina dele, incluindo a identificação do lugar onde mora, e enviar o Stanley para um familiar ou amigo em outro estado ou país. A pessoa que recebe o Flat Stanley deve tirar fotos com o boneco, escrever uma carta contando as experiências que ele está vivendo e enviar tudo, pelo correio, ao aluno que o havia remetido. Foi isso o que aconteceu com a professora Fabiana Kroff Lima, da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Cônego Pedro Jacobs, de Osório. Ela recebeu o boneco Stanley de sua sobrinha Maitê. A menina, de oito anos de idade, é aluna do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola na Califórnia (EUA), onde mora com a sua família.

Professora recebeu boneco junto com carta enviada pela sua sobrinha que mora nos Estados Unidos.

Após receber o boneco, Fabiana resolveu leva-lo para o seu local de trabalho e mostrou o projeto as colegas, as quais a incentivaram para apresenta-lo à 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Com o aval do coordenador Fabricio Soares, o Flat Stanley começou a ser realizado em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental da Pedro Jacobs. Segundo a professora, os alunos ficaram entusiasmados e demonstraram interesse em fazer parte do Projeto. “As crianças ficaram eufóricas para confeccionar o seu boneco e enviá-lo a alguém para depois receber notícias da chegada do Stanley no destino”, relatou Fabiana. As primeiras vivências do boneco Stanley em Osório, na 11ª CRE e na Escola Cônego Pedro Jacobs foram registradas em fotografias e um diário, sendo tudo enviado a sobrinha da professora Fabiana nos Estados Unidos.

O PROJETO

O projeto se chama Flat Stanley, que é o nome do personagem de livro homônimo do escritor norte-americano Jeff Brown. Em 1995, o professor Dale Hubert deu início ao projeto com seus alunos na Wilfrid Jury Public School. De lá para cá, o Projeto de alfabetização se tornou o mais duradouro dos Estados Unidos em razão da simplicidade de seu conceito. Hoje em dia, ele é realizado em 88 países de todo o mundo. Vale ressaltar que, devido ao sucesso do experimento, a 11ª CRE afirmou que irá introduzir o Flat Stanley nas demais escolas da Rede Estadual da região.