Pedágios da CCR sofrem redução no valor

A partir da 0h desta quinta-feira (29), entraram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em todas as praças da concessão da CCR Viasul no Estado. Vale ressaltar que o reajuste anual é previsto em contrato de concessão com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e no cumprimento de diretrizes contratuais, sendo definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Com isso, o preço para veículos de passeio passou de R$ 5,80 para R$ 5,50. Já as motos pagarão R$ 2,75, redução de 5,2% (veja todos os preços detalhados no final da matéria). A alteração ocorre em sete praças de quatro rodovias, incluindo os pedágios de Santo Antônio da Patrulha, na BR-290 (Freeway), e o de Três Cachoeiras, na BR-101. As mudanças de preços também foram realizadas nos pedágios de Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff (todos na BR-386), além do de Gravataí, na Freeway.