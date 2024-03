TIRANIA PERSISTE

O Brasil vive momento de intensa ativismo político por parte do TSE e do STF que se apoderaram da Constituição para reescrevê-la aos moldes de uma ditadura. O sadismo do ministro Alexandre de Moraes extrapola as leis e a Constituição e mantém demais ministros sob sua tutela. A única mulher na corte abandonou seus princípios de quando presidente daquela corte para ser submissa a este ministro. Um jogo duro de poder e domínio que cala seus pares, principalmente quando há discussões de temas com o ministro que Temer se viu condicionado a indicar. Neste jogo de poder os presidentes do Legislativo são meras baratas tontas em busca de migalhas e vantagens e amedrontadas pelo que o Judiciário poderá lhes impingir.

Brasília é a terra do rabo solto onde um grande número de parlamentares tem um preso ao outro, numa corrente que envolve crimes, peculato, propinas, interesses difusos e até narcotráfico. Na ponta deste emaranhado está o STF que pode apertar as algemas a qualquer momento neste jogo de influências e poder. Tanto é assim que o Legislativo permite cassação de mandatos de deputados até mesmo por crimes futuros, por crimes de opinião e até por ter gente “incomível” mas que agora apoia o fascismo, esquece o holocausto e venera terroristas sanguinários como se fosse em defesa da Palestina. Gente que apoiam nefastos ladrões e criminosos e ainda demonizam as forças de segurança em prol da bandidagem seguindo o líder mor da ladroagem no Brasil.

Não obstante em apoiar o fascismo, o socialismo que dizimou milhões na Rússia e na China e até mesmo em Cuba. Esta máfia socialista ainda tem a coragem de chamar a polícia quando assaltados, que apoiam as minorias para se tornarem líderes num domínio e jugo destes para que semeiem a discórdia. A busca por uma convulsão social está acelerada deixando milhares na miséria e permitindo a morte de milhares sem atendimento à saúde. Buscam estimular crianças ao estudo pagando para irem à escola, quando a escola deveria ser reformulada para ser atrativa e não um galpão de lavagem cerebral. Uma poupança para que a criança tenha dinheiro numa idade que se sabe onde a maioria entra pra o tráfico por não ter qualificação profissional ou o mínimo de conhecimento para desenvolver atividades. No entanto estes jovens estão preparados para serem militantes e logo estarão votando para garantir a perpetuação dos seus opressores no poder e terem a libertinagem que hoje é o que se vê nas ruas e nas pequenas vielas e comunidades.

Pior é ver a tirania que está sendo imposta ao ex-presidente e todos aqueles que com ele trabalharam para manter o país economicamente ativo e em crescimento durante a pandemia. Foram quatro anos perseguidos pela mídia perversa que que mente para a população e está a encobrir a verdade dos fatos. Uma mídia sem memória que viu a Operação lava Jato passo a passo acontecendo e as delações feitas por pessoas de dentro do esquema de corrupção. Mas ainda há o Judiciário que tomou das Forças Armadas o poder de garantir a Constituição e está prestes a colocar generais e coronéis a prestarem serviços alternativos na limpeza de ruas de Brasília como pena mais branda do que pretende o STF e os vingadores aliados do empossado do TSE.

A tirania vem deste o ano de 2022, quando o ministro Barroso escancarou sua face maléfica de destruir o bolsonarismo aliando-se aos meliantes da Lava Jato que ajudou a liberar. Também passaram a criar fatos para desviar a atenção do povo e a testar a população ameaçando o líder de direita com os mais diversos processos, até mesmo de importunação a uma baleia. Prenderam Roberto Jefferson que não tinha “papas na língua” para dizer as verdades dos bastidores como um criminoso de alta periculosidade, quando vemos chefes do narcotráfico serem liberados para retomarem os negócios.

A perseguição tem sido executada pela Polícia Federal que desviou sua finalidade de combate ao narcotráfico, ao contrabando, ao descaminho e apuração de casos como da prostituição de crianças na Ilha de Marajó e até mesmo dos grandes desvios de dinheiro ocorridos pelo consórcio do Nordeste durante a pandemia. A tirania de perseguição está a dar mais importância a destruir a imagem do ex-presidente e de seus apoiadores do que combater os grandes crimes financeiros contra a nação em que a maior parte dos meliantes estão a ocupar ministérios. Com toda esta agilidade de investigação, por que não foi aplicada para apurar o caso Adélio Bispo, o assassinato de Celso Daniel e do acidente de avião do candidato a presidente e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, seria este o primeiro caso a exemplo do que estava para acontecer com Bolsonaro em Minas Gerais.

A grande manifestação na Av. Paulista mostrou ao mundo que o povo brasileiro está atento e que não concorda com o que vem acontecendo e sendo impingido pelo STF e mais uma vez o STF busca inibir qualquer movimento, mesmo pacífico com o receio de uma mobilização que possa derrubar o sistema armado para implantar o comunismo. Já basta de tirania e de um Congresso de gente podre eleita em nome do povo.