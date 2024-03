BOCA DO BALÃO 6714

MOVIMENTAÇÃO política visando as eleições municipais de 2024 em Osório anda esquentando nos bastidores. O aumento de vagas no Legislativo de 9 para 13 e o aumento do salário dos vereadores está prometendo uma enxurrada de candidatos em todos partidos, até aqueles que existem somente para aumentar vagas numa coligação. O lamentável que não há a exemplo da eleição de conselheiros tutelares uma pré-seleção que possa retirar indivíduos ficha suja ou que tenham um amplo “currículo” prestado às sombras. O eleitor deve pensar e analisar muito em quem irá depositar seu voto. As promessas serão as mesmas e vão surgir aos montes até a eleição, depois até somem da comunidade.

PAISAGISMO da Lagoa do Marcelino passará mais uma gestão municipal sem nada de novo e permitindo a invasão imobiliária crescente até que às margens da lagoa seja impedida de ser visitada pela comunidade. Com a futura abertura da Rua Marechal Floriano até a Lagoa do Peixoto a margem da lagoa poderia ser um acesso para os novos loteamentos que surgirão e tendo feita dragagem da lagoa a comunidade poderia desfrutar de um parque com avenida larga com ciclovia e pista de caminhada ao seu redor. Algo não muito distante mas que dificilmente haverá uma gestão para ter tamanha visão de qualidade de vida para seus moradores. Os condomínios criam lagos artificiais e Osório já tem sua lagoa natural e com um histórico para ser lembrado de nossos antepassados da navegação lacustre.