Vila Esportes recebe Torneio Estação das Cores

OSÓRIO – O Vila Esportes recebeu no último domingo (25), a segunda edição do Torneio de Equipes – Estações das Cores. O evento foi organizado pelas atletas Daniela Barbosa e Janine Zart e contou com a transmissão do Z7 Live. O local contou com a presença de diversos stands de empresas locais, havendo sorteio de brindes para as participantes, incluindo um passeio com a equipe do Tropa do Turismo.

A competição de Beach Tennis contou com nove equipes, sendo cada uma representada por uma cor. Ao todo, 54 atletas disputaram os jogos nas categorias Iniciante, Intermediária (D/C) e Avançada (B/C). Na primeira fase, as equipes foram divididas em três grupos com três cada um, onde jogavam entre si nas três categorias. As partidas foram disputadas em set único de seis pontos (sem tie break). No final, a equipe campeã de cada chave e a melhor segunda colocada avançaram para as semifinais, que seriam disputadas na melhor de três jogos, assim como a grande final. Já a terceira colocada seria aquela equipe que perdesse para a campeã na semifinal.

Após partidas disputadíssimas e muito debate por parte da organização, os semifinalistas precisaram ser definidos em sorteio. Com isso, os quatro classificados para a segunda fase foram as seguintes equipes: Fúcsia, Verde, Azul e Lilás. Nas semifinais, duas vitórias por 2 a 1. A equipe Fúcsia derrotou o time Azul, enquanto que a equipe Lilás venceu o time Verde.

FINAL

Fúcsia Vs Lilás

As partidas foram realizadas de maneira simultânea. Com uma equipe forte, o time Fúcsia, que havia sido vice-campeão na primeira edição, não deu chances para a equipe Lilás e se sagrou campeão, vencendo as três partidas da final.

Na categoria Iniciante, Fernanda Endz e Binha Costa (Fúcsia) saíram abrindo 4 a 1 contra Andréa Ferraria e Carini Carvalho (Lilás). Depois de levarem um susto e verem a dupla adversária descontar para 5 a 4, as duas conseguiram fechar o jogo em 6 a 4. Na Intermediária, Mariza e Natália Costa (Fúcsia) não deram chance para Desiree Souza e Paty Camargo. Elas abriram 4 a 0, tomaram um ponto e depois fecharam a partida em 6 a 1. Já na categoria Avançada, Jaci e Dani Girardi começaram melhores contra Marta Monticelli e Adri Santos Porém, sem chance de título, as duas acabaram levando a virada, sendo derrotadas no final pelo placar de 6 a 4.

Com o título da Fúcsia, a equipe Azul terminou com o terceiro lugar. O time foi composto pelas atletas Katarina e Peninha (Iniciante); Mazu e Kate (Intermediária) e Tamires Silva e Andressa Alliardi (Avançada).