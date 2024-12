Apae demite diretoras após denúncias de assédio e agressões físicas contra alunos

OSÓRIO – A Federação das Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio Grande do Sul (Peapaes-RS) decidiu acatar a recomendação do Ministério Púbico do Estado (MP-RS) e demitiu três pessoas ligadas a Direção e a Coordenação Pedagógica da Apae do município. A instituição conta, atualmente, com cerca de 300 estudantes.

Após denúncias feitas por familiares de alunos em outubro deste ano, o MP-RS abriu um inquérito para investigar supostos crimes de assédio moral e agressões físicas contra crianças, adolescentes, adultos e idosos que frequentam o local. De acordo com o Ministério Público, também há suspeita da prática de improbidade administrativa, negligência e omissão por parte da Diretoria.

“De imediato, convocamos toda diretoria, que não sabia o que estava acontecendo, afastamos as diretoras no primeiro momento, bem como o presidente da instituição, sendo que, em consequência, as diretoras foram demitidas. Tudo o que aconteceu é lamentável porque não é admissível um atendimento com força ou assédio, especialmente numa escola especial”, afirmou a presidente da Federação das Apaes, Aracy Ledo Aracy. A investigação começou depois de denúncias feitas por familiares de alunos em outubro deste ano. A presidente da Federação das Apaes, Aracy Ledo, conta que “ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, foram tomadas todas as devidas providências necessárias e cabíveis no momento”. Vale ressaltar que as investigações seguirão em sigilo.

