Cidreira recebe abertura da Operação Verão

Ocorreu na manhã do último sábado (21), na praia de Cidreira, a abertura oficial da Operação Verão Total 2024/2025. O ato contou com a presença de diversas autoridades militares e civis, incluindo o vice-governador e coordenador da Operação, Gabriel Souza.

Mais de 3,5 mil agentes participarão da Operação, sendo 1.168 da Polícia Civil (PC), 1.080 da Brigada Militar (BM) e 174 do Corpo de Bombeiros (CBM). Também serão 966 guarda-vidas, entre militares e civis, espalhados pelas praias gaúchas. Ao todo, 570 viaturas foram mobilizadas para a Operação. Assim como na última edição, a Operação deste Verão contará com um modelo de cinco eixos: Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação. Essas ações visam oferecer serviços de qualidade ao longo do Litoral, principalmente nas áreas de maior fluxo turístico.

CRÉDITO: Rodrigo Ziebell