São Vicente de Paulo receberá Centro de Reabilitação

O Governo gaúcho, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), realizou na quinta-feira (19), o lançamento do Programa Ser Mulher RS. O ato ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Saúde, Arita Bergmann.

A iniciativa prevê a abertura de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher no Rio Grande do Sul e tem como principal objetivo atender às principais demandas em ginecologia. Ao todo, serão 18 municípios contemplados, abrangendo todas as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Inicialmente, foram selecionadas seis cidades, incluindo Osório, que pertence a 18ª CRS.

De acordo com a SES, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) passará a contar com um Centro de Reabilitação da Mulher, o qual deve começar a funcionar entre março e abril do ano que vem. O espaço será montado na área dos fundos do HSVP, em uma estrutura cedida pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Com a proposta de atender cerca de 140 pacientes por mês, o Centro será especializado em áreas como ginecologia, planejamento familiar, mastologia, investigação de câncer de colo do útero, entre outras demandas. O serviço contará com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nutrição, assistência social, psicologia e outros, além de integrar os esforços da futura equipe de oncologia, cuja implantação também está previsto para ser implementado em breve.

CRÉDITO: Divulgação