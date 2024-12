Reinaugurado Largo dos Estudantes

OSÓRIO – Dezenas de pessoas estiveram reunidas na manhã de sábado (21) para acompanhar a reinauguração do Largo dos Estudantes Sônia Chemale. Interditado desde junho, o espaço passou por uma obra de revitalização. Mais de 963 mil reais foram investidos na revitalização do Largo. O valor foi adquirido por meio de crédito realizado pela prefeitura junto ao Badesul.

A obra contou com a reabilitação do telhado, havendo a substituição das telhas por uma cobertura com placas de policarbonato alveolar, assim como a reforma dos banheiros e a troca da iluminação. Além disso, foi realizada a restruturação do sistema de drenagem a implantação de brise metálico móvel, um equipamento que barra a incidência da radiação solar antes que ela atinja a fachada e, consequentemente, o ambiente interno, reduzindo o calor recebido.

A reinauguração do Largo contou com o retorno da Feira do Produtor ao seu tradicional ponto. Vale ressaltar que durante as obras, a Feira foi realizada em um espaço montado no terreno em frente à sede da prefeitura local. “A revitalização do Largo dos Estudantes era um compromisso que eu tinha com a cidade. Hoje estou muito feliz em poder devolver esse importante espaço totalmente remodelado. Tenho certeza que vai ser muito bem utilizado pelo nosso cidadão”, declarou o prefeito Roger Caputi. Além dele, também estiveram presentes outras autoridades, incluindo o vereador Charlon Muller (União Brasil) e secretários municipais.

Prefeito Roger Caputi e outras autoridades estiveram presentes durante a cerimônia de reinauguração do Largo.

CRÉDITOS: PMO