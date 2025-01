Acidentes são registrados em estradas do município

OSÓRIO – O feriadão de Ano Novo foi marcado por acidentes de trânsito na cidade. Na manhã da última terça-feira (31/12), um automóvel acabou capotando na ERS-389 (Estrada do Mar), próximo ao acesso do distrito de Atlântida Sul. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista de aplicativo teria perdido o controle da direção, quando saiu da pista. Apesar do susto, o homem não se feriu.

ACIDENTE COM ANIMAL

Na noite de terça, outro acidente ocorreu na Estrada do Mar. Um cavalo morreu após ser atropelado por dois veículos. Conforme o CRBM, o animal trafegava pelo quilômetro 03 da rodovia, quando foi atingindo por um carro. Ao tentar se levantar, o equino foi atropelado por outro automóvel, ficando preso embaixo dele.

Devido aos ferimentos, o cavalo morreu no local. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. O trecho precisou ser parcialmente bloqueado, sendo liberado somente após a retirada do animal. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade. Os policiais acreditam que o acidente tenha ocorrido devido a falta de visibilidade do trecho por causa da chuva que caia no momento da colisão. Vale ressaltar que o proprietário do equino não foi identificado e segue sendo procurado.

Trecho da Estrada do Mar ficou parcialmente bloqueado até retirada do cavalo.

OUTRO ACIDENTE

Já na tarde de sexta-feira (3), um automóvel capotou no quilômetro 75 da ERS-030. O acidente foi registrado próximo à parada 121, na localidade de Laranjeiras. O condutor do veículo foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do susto, o homem não sofreu nenhum ferimento.

Automóvel capotou no quilômetro 75 da ERS-030, na localidade de Laranjeiras.

CRÉDITOS: Divulgação